人行道露天座 使用時段大鬆綁

北市府修正「人行道置露天座椅管理辦法」部分條文，將放寬時段及調整使用費，預計5月底公告，6月實施。（林縉明攝）

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中國時報
／台北報導

北市華納威秀、西門徒步區等地人行道，不少商家因營業需求向市府申請租用，把桌椅擺放在戶外，但有業者反映，開放使用時間不符需求，希望放寬使用時段。對此，工務局表示，「人行道設置露天座椅管理辦法」部分條文已修正，預計5月底公告，最快6月起實施，屆時申請時段不再受限，使用費也會依使用時間長短差別費率。

依據北市人行道設置露天座現行管理辦法，若商家有營業需求於人行道設置桌椅，可向市府申請，並依照地段、使用面積繳交使用費，每日使用時間為上午7時至凌晨零時，該辦法實施迄今近10年，因不符合部分地區及業者營業需求，工務局提案修正部分條例。

工務局表示，現行租用人行道擺放桌椅業者有18家，主要集中華納威秀及西門徒步區，以輕食、啤酒吧為主，原使用時段較僵化，經與業者討論評估後，認為有調整必要，未來全天候都可提出使用申請，市府會依照需求核定時段。

此次管理辦法修正案除放寬時段，市府有意調整使用費，現行收費標準採公告地價為基準，並依照使用面積計算，全時段統一收費，未來不排除改為差別費率，依照每個使用使間長短有不同費率。

至於使用費調漲或降價？工務局尚未定案，內部仍在檢討研議，相關方案預計月底前公告，6月正式實施，業者若續約將適用新規範。

(中國時報)

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