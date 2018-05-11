兩岸關公信徒會師金門 遶境祈福

山西解州關帝祖廟代表（右）將祈福令旗傳遞給擔任遶境總指揮的金門縣長陳福海（左）。（李金生攝）

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中國時報
／金門報導

來自大陸山西解州關帝祖廟與廈漳泉、東山島的35間宮廟和千餘名信眾10日循小三通跨海來到金門，在當地23間關聖帝君廟宇信眾的護駕下，展開為期3天的大、小金門5鄉鎮遶境巡安活動，為「2018金門平安祈福季」揭開熱鬧序幕，也為兩岸宗教交流寫下新的一頁。

金門年度最大的宗教盛會「2018金門平安祈福季」活動，今年以關聖帝君為主題神祇，來自大陸山西運城市鹽湖區解州鎮，被譽為「關廟之祖」的關帝廟和廈門、漳州、泉州及東山島等地35間宮廟、逾千位信眾跨海在金門大會師，鑼鼓聲響徹雲霄，五彩旌旗蔽天，將旅客穿梭來去的碼頭渲染得熱鬧滾滾，呈現「兩岸一家親」的和諧氣氛。

在水頭碼頭港區舉行的盛大開幕儀式中，山西解州關帝祖廟代表將祈福令旗傳遞給擔任遶境總指揮的金門縣長陳福海，再由陳縣長交給金門關帝聯誼會主委洪允典及烈嶼5間關帝宮廟主委後，隨即起駕搭船前往小金門，展開首日遶境巡安活動。

縣府期待透過這項兩岸大型宗教交流活動，將金門傳統的敬天法祖精神傳達各地，也盼望形塑在地節慶品牌，帶來地區觀光經濟效益。

縣府並特別規畫周邊活動，各地駐駕地點均有創意祈福市集，邀請在地產業共同分享，同時宮廟周邊也將進行擲筊祈福。更多活動資訊可到金門縣政府網站或「2018金門平安祈福季關聖帝君五保庇遶境活動 」粉絲專頁查詢。

(中國時報)

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