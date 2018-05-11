警調蹺課女生個資 2度遭拒

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中國時報
／台南報導

台南市安平區林默娘公園岸邊4月25日遭釣客發現一具疑似生前落水的女嬰屍體，案情陷入膠著，警方為求突破，5月2日突然發文給全台南市有地緣關係的55間國、高中，要求提供限定日期的所有請假、蹺課與中輟女學生個資，校方擔心個資外洩全數拒絕，警方7日再度發函，仍僅個位數學校提供資料。

安平區林默娘公園岸邊4月25日被民眾發現一具尚約7、8個月大的早產女嬰屍體，經檢警解剖後，檢體再送往北部化驗，尚未確認死因，案情陷入膠著，警方還到寺廟求籤問神明，最後偵辦方向指向未婚生子的女學生。

台南市警4分局偵查隊挑選命案發生有地緣關係的55間國中、高中學校，在2日發出一張普通件公文，簡單敘述2行字，稱因刑案需要，要求學校提供4月16日至27日之間有蹺課及中輟的女學生個資，引發校方困擾，通報台南市教育局。

「是在辦什麼大案也不講？會不會把女學生個資洩漏出去，造成校譽與學生心理受影響？」55間學校收到警方公文，在學務主任間的line群組內議論紛紛，全部學校認定公文上沒有清楚的說明依據，拒絕提供。

警方見學校未配合，7日再度發文，限縮校方提供女學生蹺課資料的日期為4月18日至25日，並強調個資不會外洩，再度引起學校之間的討論，批評警方未說明清楚就來調資料的手法太粗糙。

市府教育局長陳修平向警方了解辦案原因，向警方強調辦案應清楚說明依據，並須依法行政保護這些資料。截止10日為止，55間學校只有5、6家學校提供資料給警方。

警方表示，此案人命關天，必須掌握各種可能線索，礙於偵查不公開，無法說明案由，尊重校方決定，並未強迫學校提供。

(中國時報)

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