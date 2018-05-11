跳蛙新增19路線 開放預購車票

2018年05月11日 04:11 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

新北市推出跳蛙公車APP，邀請民眾自創公車路線，10日再增19條路線開放預購車票，APP上線至今通過連署路線達170條，但順利上路行駛的路線僅5條，其中亞東醫院到永元路更在上路兩周後停駛。新北市交通局表示，連署後還需經業者評估可行性與跨縣市協調，加上購票達一定人數才會開通，也籲民眾及早購票，以免損失權益。

新北市交通局與公車公會合作推出跳蛙公車APP，讓民眾自行規畫住家附近到公司或學校附近的公車路線，只要募集20位對該路線有相同需求的乘客，業者就會在最短時間內開通路線。

交通局表示，目前正在連署的有24條路線，包括南山高中到捷運南港展覽館站、中和到內科、松山車站到中和、文化大學到自強國中、捷運南港展覽館到中和廟口等等，大部分都是雙北跨市路線，顯示民眾對雙北公車需求量大。

不過，APP上線後通過20人連署的路線雖然高達170條，但實際上路的卻只有5條，其中「亞東醫院－永和永元路」路線上線兩周後，因搭乘人數過低，客運業者不堪負荷申請停駛。

交通局運輸管理科長林碧芬說，APP上線推廣期間原未設定購票門檻，才導致亞東醫院到永元路的公車上路後，因搭乘人數過低停駛，交通局為此納入「開通前3天20人以上預購月票或連續5天單程票、多日票」規定才會上路。

交通局表示，目前已有超過百條募集路線正在由業者規畫路線中，並陸續開放線上預購，請使用民眾持續關注跳蛙公車APP的通知，跳蛙公車APP皆有支援IOS和Android系統，歡迎尚未使用的民眾多加下載利用。

(中國時報)