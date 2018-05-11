2018年05月11日 04:11 中國時報 邵宗海

台北市長柯文哲5月9日在接受電台專訪時，針對「兩岸一家親」的說法，竟意外地說出，因為讓大家聽了不爽，所以他「只能跟大家講抱歉、歹勢」。

但同樣是這句話，也曾經意外得讓藍營甚至對岸的紅營，都覺得驚喜過。那就是在2015年3月，當時被形容為具有深綠色彩的柯文哲，引用了大陸國家主席習近平「兩岸一家親」說法改善了兩岸關係。接著就在「台北上海雙城論壇」舉辦前夕，柯文哲在接受中天專訪時，又再度重申「一五新觀點」、「兩岸一家親」，並且也首度提及「兩岸命運共同體」。這次更進一步闡述兩岸主張，不但成功舉辦了雙城論壇，且延伸到世大運的順利舉行。

因此，不管外界如何批評柯文哲是「政治水母」或「變色龍」，仔細觀察柯一路走來的言行，好像他是有一套能遊走各種顏色但又能生存的哲學。譬如說，周旋於藍紅綠之外，2014年柯文哲挾著85萬票當選台北市長，也曾讓「白色力量」成為一股旋風。

這次，柯文哲對「兩岸一家親」一詞的道歉說，明顯就是針對年底的台北市長選舉，希望有勝選的考量。多數人都會指責柯文哲的轉彎沒有格調，但很少人能否認，一旦民進黨確定不提人選，柯文哲在這場選舉中的勝選機會就很大。如果選舉是只看「結果」，那麼原則與過程就不是那麼重要。柯文哲當初從綠色轉白色，後來靠近紅色，那不是因他的理念建立，而是他的價值取向布局。

其實，柯文哲指明不會進軍2020，要拱蔡英文連任，這是一齣老掉牙的「交換籌碼」戲碼。但是，2018年柯文哲如果勝選，依他的個性，應該會做滿任期到2022。但這個時間點又太有遐想空間，因距離2024年的總統大選剛好有一年多可充分備選的時間。如果柯文哲想投入，實際上他也沒有否認過，那麼有什麼樣的「實力」可讓他宣布參選？

第一，政績「表現」可以讓柯文哲充滿自信地宣布參與總統大選。因此在他2018年底～2022市長任內，政績若仍要讓市民滿意，柯文哲就必須來點創新，以別於民進黨或其他政黨的政策。一旦要創新，他就不會被中央政府所拘束。這個時候他必然還會再玩一次「轉換顏色」的遊戲，來尋求更有利於他的氛圍。

第二，在2024年之前，唯一能超越民進黨又可比下國民黨的，就是柯文哲是否能在兩岸關係中走出一條讓台灣民眾覺得有期待的路。他在本屆任內，已經創造一些民進黨做不到的「政績」，如台北上海雙城論壇、世大運等活動。這並不是柯文哲特別能幹，主要是中國大陸沒有杯葛。屆時，為求彰顯他是兩岸關係和平環境的創造者，柯文哲再打「紅」牌，不會令人意外。

政治上喜好轉彎的人，好像都比較沒有原則。但金正恩與川普兩人也正在求變，甚至變得已不像本尊，但全世界卻都一片叫好，到底是在讚賞他們的「變臉」功夫，還是滿意他們的「髮夾彎」減低了世界的衝突？值得探討！（作者為澳門理工學院名譽教授、台北市政府大陸小組委員）

(中國時報)