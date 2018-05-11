政治蝙蝠 白色力量瓦解

2018年05月11日 04:11 中國時報 羅智強

有一個童話故事，相信大家都聽過，鳥跟老鼠發生大戰，鳥占上風的時候，蝙蝠就去跟鳥說：「我有翅膀，跟你們是同一國的」；老鼠贏了，蝙蝠就收起翅膀，跑去跟老鼠說：「我沒翅膀，跟你們是同一國的」。

剛開始蝙蝠如魚得水、左右逢源，騙得鳥和老鼠團團轉。但謊言總不長久，日子一長，鳥和老鼠都發現了蝙蝠的投機性格，兩邊都不接納他。蝙蝠，就從兩面討好，變成兩面不是人了。

而最近為了「兩岸一家親」等言論向民進黨下跪道歉的柯文哲，可說活脫是真人版的「政治蝙蝠」。

曾經聲稱自己「墨綠」的柯文哲，在當選台北市長後，兩岸路線卻「比國民黨還國民黨」，「兩岸一家親」、「兩岸是命運共同體」，這些國民黨政治人物都不見得敢說出口的話，柯文哲卻有一股「阿伯」的氣魄，對的事我就說，「嘸你是麥按怎？」

這樣的作風，讓許多原本藍軍的支持者，既驚訝又肯定，而且也會想，與其支持失去社會論述力的國民黨，不如來支持柯文哲。重點是柯文哲雖然有了這些和緩兩岸關係的言論，依然得到台灣民眾，特別是年輕族群的肯定，更讓他在台灣的政壇扮演著獨特的角色。

但以上的那些氛圍，所有對柯文哲的想像與期待，在柯文哲對綠營道歉之後，完全破滅。「床頭吵床尾合」，是失言啦！「兩岸一家親」是講太快！「只是世大運想要過關啦，讓綠營聽了不爽，我道歉啦！」

柯文哲這樣的表態，只會帶來三輸的結果。對於部分開始轉向支持柯文哲的藍營選民來說，肯定覺得是「真心換絕情」，柯文哲別想再拿到藍營選民的票；對於中間選民，過去喜歡的就是柯文哲的白目直率，柯文哲今天道歉成了民進黨的政治傀儡，心中從此住進了一個小警總，柯文哲只能成為「綠營」的皮偶，他還能反深澳嗎？還能說卡管「白癡」嗎？柯文哲說的話還會有人相信嗎？

而柯文哲道歉就能得到綠營選民的支持嗎？誰都看得出柯文哲只是為了政治生存一時低頭，他說過那些刺傷綠營支持者的話，谷歌大神都忠實地留了紀錄，柯文哲能因此拿回多少綠營選民的票？

柯文哲這一投降，讓自己立刻掉進三輸的陷阱，更慘的是，民進黨是個現實無情的政黨，若柯文哲因此民調崩盤，說不定民進黨最後還是推人參選。柯文哲才真的是賠了夫人又折兵。

投入政治，特別是網路時代之後，「一致性」是非常重要的，想要見風轉舵、當政治蝙蝠，都是人格自殺。看到了柯文哲對民進黨的投名狀，還有人會認為他「直白」、「素人」嗎？

（作者為前總統府副祕書長）

(中國時報)