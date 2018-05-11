政治正確還是依法治國？

2018年05月11日 04:11 中國時報 胡勇

大陸民航局要求包括美國在內的外國航空公司不得將台灣單列為「國家」，美中兩國最近又爆發了一場口水戰。在白宮看來，這是中國將自己的「政治正確」強加給美國企業和公民。但北京除了重申一中原則，更多的氣力用在提醒在華經營的外國企業「應當尊重中國的主權和領土完整，遵守中國法律，尊重中國人民民族感情。」也就是說，此事本質上只是大陸主管部門正常行使管轄權的執法動作。美國總統川普痛恨的「政治正確」遇上大陸堅持的「依法治國」。

所謂「政治正確」，根據大陸官媒「俠客島」的解讀，原本只是一個客觀事實。比如，在美國不能對有異於主流的種族、宗教、性向人群有歧視行為。發展到後來，「政治正確」在一定程度上被賦予了「道德綁架」的意味，也就是人們不能想說什麼就說什麼，而是必須迎合主流價值觀，否則會有需要承擔的後果。正是看中了許多選民對一些虛偽的「政治正確」敢怒不敢言，川普公然挑戰政治正確的激進言論才收割了大量選票。

但問題在於「世界上只有一個中國」，「台灣不是主權國家」等認知主要還不是所謂的中共的政治正確，而是大陸憲法和法律明文規定的內容。大陸民航局以正式發函的形式要求在華經營業務的外國航空公司修改與大陸法律明顯抵觸的宣傳內容，是大陸依法治國的體現。年初，將西藏和台灣列為「國家」的萬豪集團就因涉嫌違反大陸網路安全法和廣告法遭到調查，其中文網站和中文版手機應用還被關閉1周。從這個角度上講，大陸民航局的動作並非無理取鬧，強人所難。

面對白宮的強烈反彈，大部分大陸網友選擇嗤之以鼻。據BBC中文網介紹，許多網友還在美國大使館的微博評論中反問美方，「為什麼中國電信巨頭中興早前被指違反美國對伊朗的制裁後被罰，美國的公司卻不用遵守中國法律？」除了在法律適用上的雙重標準，暗示或明示兩岸是兩個國家又何嘗不是美國的政治正確？別說美國的航空公司，即使華盛頓的涉華官員們又有幾個能夠做到咬文嚼字，不把「中國」與「台灣」相提並論？

回到台灣，這個問題同樣存在，而且更加尖銳。經過李登輝、陳水扁時代的意識形態操弄，「台灣與中國互不隸屬」、「中華民國是主權獨立國家」、「台灣前途由2300萬台灣人民共同決定」等儼然成為台灣社會不容挑戰的「政治正確」。統派長期以來要嘛敢怒不敢言，要嘛即使敢言也因為政治不正確被主流媒體自動過濾，獨派勢力則乾脆將「中華民國」全部替換為「台灣」。但無論檢視現行《中華民國憲法》，還是《兩岸人民關係條例》等法律，以上的政治正確其實遠沒有那麼正確，有些甚至是違憲違法的。

賴清德前一陣子不斷標榜自己是「台獨工作者」，就是迎合和利用綠營的政治正確。蔡英文在兩年前就職演說中「新政府會依據《中華民國憲法》、《兩岸人民關係條例》及其他相關法律，處理兩岸事務」的表態恰恰避開了民粹式的政治正確，選擇了依法治國的路徑。因此關於賴清德「台獨」言論的爭議也不再僅僅是意識形態的話題，同時也是政治正確與依法治國的衝撞。（作者為美國喬治城大學訪問學者）

(中國時報)