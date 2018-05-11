2018年05月11日 04:11 中國時報 楊雲驊

現行《公司法》第9條第4項規定：「公司之設立或其他登記事項有偽造、變造文書，經裁判確定後，由檢察機關通知中央主管機關撤銷或廢止其登記。」日前行政院及多位立委等提案，欲將條文中的「有偽造、變造文書」修正擴大為「犯刑法偽造文書印文罪章之情事」，其理由主要在於「有法院在認定上採狹義見解，認為不包含業務上登載不實罪。為杜爭議，修正如以上所示，以資明確並利適用。」

以相關刑事裁判確定後，作為主管機關撤銷或廢止其登記事項之依據，其理由大概不外標準明確，以利適用。但是這種想法是否妥適？將「有偽造、變造文書」擴大至「犯刑法偽造文書印文罪章」，是解決問題還是雪上加霜？應值得各界關心。

筆者認為，現行法以及修法草案有以下之不當：

一、忽視刑事法理與運作實務：此種規定在刑事法面向將出現不少問題。例如按照草案所示，《刑法》第215條「業務登載不實罪」亦將納入，但依據《刑事訴訟法》規定，此一犯罪屬輕罪，偵查中檢察官可予以不起訴或是緩起訴，如遇這種情形，是否該當「裁判確定」？即有爭議。

另將範圍擴大至犯「刑法偽造文書印文罪章」而一網打盡，看似明確，但這是不懂訴訟法理以及實務運作的想像結果。按該章之罪，有同一人先偽造後行使者，亦有由不同人分別偽造、登載及行使者；前者可能屬吸收關係而為一罪，後者則為數罪關係，無論何者，如遇檢察官於不同時間起訴一被告或各相關被告，可能導致裁判不一的情形。

二、怪異的檢察機關角色：條文內檢察機關通知之意義為何？按對於已確定的刑事案件，檢察官之職權主要在「指揮刑事裁判之執行」，我國的商業相關法律，卻喜歡加上「檢察機關通知中央主管機關」之規定，此種設計是否為刑事執行的一種？還是檢察機關撈過界到民事糾紛？如檢察機關通知內容有誤，可否以檢察官執行之指揮不當為由，依據《刑事訴訟法》第484條向法院聲明異議，還是根本「求訴無門」？在體例上與救濟程序周延等角度，均令人不解。

三、主管機關決定與民眾之權益：等檢察機關通知後，主管機關即可以明確無疑地進行撤銷或廢止登記？此一想法恐怕亦失之天真。實務上有罪判決書內，判決主文只會記載「被告犯行使偽造私文書罪，處有期徒刑○年○月」至於是哪一件具體的文書或是多件，可能要詳翻判決理由才知道，當遇有較為複雜之案件，法院判決書所載有偽造或登載不實之文書該「對應」到哪些登記事項撤銷或廢止？

簡單地說，現有《公司法》第9條第4項本來就不是高明的立法，修法草案還將之擴大範圍，「以刑亂民」，更為不當。正本清源之道，應該是「民歸民、刑歸刑」，主管機關依據相關民事判決結果，於個案做妥適的裁量才是。（作者為國立政治大學法律系教授）

(中國時報)