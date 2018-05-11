急推風電恐引發金融風暴

2018年05月11日 04:11 中國時報 主筆室

經濟部正式公布風電遴選廠商名單，接著6月將再公布一波名單，蔡政府倚為供電長城的風電就此上路。不過，風電不確定因素太高，蔡政府推動風電又失之躁進，且乏能源專業支撐，未來風險極高。如果台灣因此陷入包括「綠色金融風暴」在內的複合式災難，則民進黨與現在的經濟部官員都將成為歷史罪人。

這次公布的風電遴選結果，共有國內外7家開發商的11個離岸風場獲選，預計分別在2021年之後陸續完工併聯發電；未爭取到遴選分配容量的業者，預計在6月可參與競價，結果將於6月底公布，最終是要達成2025年風力發電5.5GW之設置目標。

風電開發商確定後，接著就是簽約、找融資、動員機具人力開始施工，看起來整個計畫已走在前進道路上，應可樂觀期待。但我們必須指出，其中每步都潛藏著風險與不確定性，稍一不慎可能造成嚴重的後遺症。

以融資而言，就存在著顯而易見的風險。依照蔡政府的估計，風電計畫會帶來2至3兆元的投資，各地方政府更是不時強調，風電將為當地帶來的鉅額投資，彰化縣政府就說當地已爭取到的風電計畫，總投資金額達1.19兆元。粗估一個風電場的開發金額，動輒以千億元以上計，開發商絕無可能全部以自有資金投入，單單是丹麥沃旭的「大彰化離岸風電計畫」，總投資金額就要台幣3800億，這個金額是101大樓建造成本的6倍，已接近台灣高鐵初期建置成本，顯然需要龐大的融資支持。

每家開發商規畫融資的比例會因個案不同，但依商業慣例至少都在5成上下。目前開發商的計畫大部分都要向國內銀行融資、爭取銀行聯貸。問題是，國內金融機構，實際上完全缺乏類似風電這種專案融資的經驗與能力，驟然面對上兆元的融資需求，有多少能力做好融資與把關？

雖然部分金融機構已表達參與融資的意願，但對金融實務稍有了解者當知，專案融資不是簽個約把錢借出去就沒事了，其中牽涉到複雜的權利、義務、風險掌控、特殊情況的處理機制等。例如，銀行團如何監督開發商資金運用與工程進度？發電收益低於預期時如何處理？甚至碰到風電設施損壞（例如颱風因素）、或其他因素（例如輸配電設施無法配合）導致預期收益未發生，銀行團要如何保全債權？

再從當年高鐵的融資案來看，類似這種專案融資與國內銀行傳統的一般貸款不同，因為等於沒擔保品。當年銀行團就認為萬一台灣高鐵財務出問題，銀行團拿到高鐵的橋梁、鐵軌、電車等物品毫無用處，因為銀行團不可能亦無能接手建造或經營，因此最後要簽「三方合約」，由政府保證收購接手。

目前大部分風電開發商都要以「無追索權專案融資」進行借貸，也就是說未來還債完全依靠建設完成後的現金流（發電收入）為主。某個角度而言，這等於是讓銀行負擔全部的風險：工程延誤或甚至無法完工，或完工後輸配電未能配合，甚至因颱風等自然災害導致設備損害而無收益時，銀行團的借貸等於一毛錢都收不到。如此風險，台灣的銀行能承擔多少？更讓人擔心的是，為了推動風電，金管會放寬銀行融資綠電的條件與計算方式，政府更要公股銀行「配合政策」，這等於是要國內金融體系吃下全部的風電風險，稍不慎就可能釀成「綠色金融風暴」。

我們要再次對蔡政府提出警示：躁進的廢核能源政策下，必須急推風電等綠電的結果是「複合性風險」──風電進度不如預期就造成缺電，即使完工，仍有不穩定與季節因素，缺電風險仍高；為此必須增加火電，又造成空汙與排放增加；風電提供現在電價2倍以上的保證價格，未來電價非漲不可，同時讓金融體系承擔過多風險；台海遍插風電、陸上蓋滿太陽能板，對生態環境又是難以承受的衝擊與負擔。

這些複合式風險有可能發生一或二項，如果全部出現就是一場「複合式災難」；期盼一項都不發生，坦白說，機會接近零。老話一句：蔡政府應檢討修正能源政策，別把台灣帶進難以挽回的災難中。

(中國時報)