2018年05月11日 04:11 中國時報 主筆室

台北市長柯文哲為他過去說過的「兩岸一家親」道歉，捲起的風波不僅讓台北市長選情瞬間丕變，有人說他與大陸的關係到此為止，也有人說他的政治生命結束了。儘管他再次轉彎解釋，說只是對那些聽到這句話不爽的人表示「歹勢」，是「情感撫慰」。但不管怎麼說，柯P麻煩大了。

藍營批他是政治水母，綠營更是罵得難聽。有意參選的姚文智批他是價值混淆；呂秀蓮說白了，譏他知道民進黨不準備禮讓，「所以慌了，準備繳械投降」，但是道歉「太遲了」。

各方罵罵也就罷了，問題在於，對選情確實激起波濤，這句道歉打破了他原本藉白色力量走中間路線的格局。

柯道歉的結果，讓綠營看穿他的心虛和「牆頭草」的性格。先前為了滬台城市論壇和世大運講了「兩岸一家親」，綠營基層已經咬牙切齒了，年底選戰日近，蔡英文要他對「台灣價值」表態，他還依恃著民調所向無敵，反問蔡英文的台灣價值是什麼。如今民進黨兵臨城下了，他終於豎白旗了。

柯道歉的結果，也讓藍營看穿他「深綠」的本質，說到底他的「兩岸一家親」是講太快，原來是偽裝的。原本淺藍的選民還對他有所期待，這下票全跑光了。更糟糕的是，他與大陸的關係要如何繼續？

不過柯文哲也談到他走中間路線的難處，的確，講「兩岸一家親」有一大堆人抓狂；說「歹勢」，又有另外一掛人抓狂。他說，這社會被不到6%人數的政黨綁架，要在兩極對抗的社會中維持平衡往前進，還真的滿辛苦的。這正呼應了本報發起的「無色覺醒」。柯文哲如何在中間路線上繼續平穩地走，得靠他的智慧，當然還得管好他的嘴巴。

(中國時報)