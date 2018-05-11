新聞要自由 也要靈魂

2018年05月11日 04:11 中國時報 楊艾俐

5月3日為世界新聞自由日，在那前後國內外發生了一些攻擊記者事件，最悲慘的是一群國際記者同一天在阿富汗內遭IS炸彈客攻擊，造成10位著名記者與攝影師死亡。而台灣的陳抗團體毆打記者、搶記者相機，令人髮指及沉痛，尤其我從事新聞工作40年，看了更是感傷。

記者已經成為高危險行業，根據記者保護委員會（CPJ）統計，每年幾乎都有80名到100名記者遇害，有的還被IS斬首示眾，有的失蹤10幾年，至今尚未有下落，有的女性被性侵。2017年也是近30年記者被逮捕入獄人數最多的一年，共有262名記者遭到拘禁，土耳其、中國、埃及名列前茅。頻頻批評俄國總統普丁的記者不是被關，就是被謀殺。

但是危險似乎阻擋不了這些人對新聞的熱愛，往往前仆後繼，尤其是戰地記者更是迷人，電影《一千次晚安》，描寫戰地女攝影師蕾貝卡不顧危險，追蹤報導喀布爾的女性自殺炸彈客，卻受到重傷，丈夫馬可斯前來將她接回家。她回到美國郊區溫馨的家，和其他媽媽一起看子女打球，想到自己在新聞現場看到的景象，已經無法忍受其他媽媽食之無味的言語了，於是她又回到了戰場，又回到了險境。

10餘年來，中國大陸出了一批批調查記者，他們不顧生命危險，對抗黑道、不良企業，寫出種種黑幕，也對大陸改進司法、貪汙、拆遷、收容等制度卓具貢獻。他們是沒有自由但有靈魂的一群。我聽了很多大陸新聞人演講，一句句名言都在我心中徘徊不去。「悲壯的新聞職場，堅持才是破局之道」、「有可以不說的真話，但是絕不說假話」、「真相是新聞的核心，真話是新聞人的良心」，句句排比對稱，至極樸實也至極真實，一字一句都是他們用生命、用血淚凝聚出來的，但近年來這些人都轉行了。

台灣新聞自由度高居亞洲第一，但新聞記者的表現卻不令讀者滿意，大部分還是制度造成，例如為了搶閱讀率渲染誇大、報導不實；為了搶時效性只能做即時報導，不能深入，尤其某些所謂記者轉行的名嘴，顛倒是非、譁眾取寵，更成為社會亂源。台灣新聞界有自由，卻沒有靈魂。

大部分人都認為，對新聞記者處境愛莫能助，但是一般人仍然能多所著力，例如美國公共廣播公司就發起運動，呼籲聽眾捐出舊車，有關單位翻修後，出售所得將獎勵記者做國外採訪。美國也有很多社團呼籲媒體投資記者做長期研究，比照企業的研發費用可以抵稅；鼓勵媒體培植資深記者，以加強報導深度，也有人投資公民團體做認真的社區報導。而我覺得最能幫助記者的方式，莫過於直接登錄原生內容的媒體，看他們的報導，多買書、報紙、雜誌，這些內容經過編輯過濾，較有責任感及系統思考。

不要只看免費的門戶網站及社交網站，畢竟天下沒有白吃的午餐，免費的內容繁雜瑣碎，會讓你思考碎片化，難辨是非，無法應付日益變動的世局。

(中國時報)