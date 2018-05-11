中日關係升溫 台日有變？

2018年05月11日 04:11 中國時報 何思慎

延宕多時的「中日韓峰會」9日終於在東京召開，日本藉此不僅迎來南韓總統文在寅，大陸總理李克強亦實現任內首次的官式訪日，此距離前次溫家寶的訪日長達7年之久，此為日、中關係正常以來之異例。因此，李克強此行的重點不在出席中日韓峰會，而為重啟因「釣魚台國有化」中斷的「首腦外交」，此標誌著日中關係回到正常狀態。

此次，中日韓峰會聚焦在朝核問題，安倍首相希望中、韓在「北韓綁架日人事件」上，支持日本「綁架、核武、飛彈」包裹解決的立場，以避免日本國民念茲在茲的綁架日人問題在對朝交涉中被犧牲，此挪移著安倍的外交步伐，與中、韓合縱連橫，在「六方會談」無法重啟下，中日韓峰會或為將南、北韓對話發展為小多邊對話的可能途徑，以維持日本在「朝核問題」解決中之存在感。日本外相河野太郎指出，朝核危機攸關日本的和平與安全，美、日、韓刻正緊密合作，日本希望切實參與其中。河野的發言道出在朝鮮半島問題上日本遭邊緣化的懸念。

誠然，日本在「綁架事件」上的立場得到中、韓的奧援，但對「朝核問題」的解決，三國峰會的聯合聲明中載入「完全、可驗證、不可逆的棄核」（CVID）內容，此似乎是安倍的用語，異於李克強及文在寅。對此，南韓青瓦台負責與民溝通的首席秘書尹永燦表示，三國領導人對此使用的措辭略有不同，日方使用的是「CVID」，而韓方使用的是「完全無核化」。尹永燦認為，此兩種措辭含義並無二致。尹永燦的詮釋意在澄清外界因三方用語的差異，而認為中、日、韓在北韓去核的立場不同。

此外，在川普「美國第一」的貿易保護主義壓力下，中、日、韓重申推進《中日韓自由貿易協定》（FTA）及《區域全面經濟夥伴關係》（RCEP），三方在藉多邊架構實現貿易自由化的立場與川普大異其趣。此意味日、中、韓共同解決「朝核問題」的同時，在東亞自由貿易體制建構的三方亦找到接點，而日本更一改不支持「一帶一路」的態度，與大陸達成推進在亞洲基礎設施建設領域的合作。為此，日、中將在安倍訪陸時簽訂《官民框架協議》。

李克強的日本行為11月安倍首相正式訪問大陸及明年6月大陸國家主席習近平藉「G20大阪峰會」首訪日本暖場，習近平可望成為德仁皇太子即位天皇後，首位在皇居接見的外國元首，將日中關係推向高峰。

其實，不僅日、中接近，近期大陸對東協、兩韓及印度外交亦頗有斬獲，此除有助於美、中「大國關係」外，亦可使北京騰出手來，處理「台灣問題」。相對於日中關係升溫，在日本5月「黃金周」未見國會議員來台，此台日關係中不尋常的現象，蔡政府恐無法輕忽。

（作者為輔仁大學日文系教授兼日本研究中心主任）

(中國時報)