撕毀伊核協議背後利益

2018年05月11日 04:11 中國時報 蔡東杰

自2017年初上任後，美國總統川普便不斷釋出「不惜片面撕毀伊朗核子談判協議」的態度；儘管德國、法國、英國等盟友均明確表態反對，川普仍於日前正式宣布，美國將退出由六大強國（美、英、德、法、俄、中）共同參與，耗時21個月才艱苦達成的協議。

2016年1月生效的《伊朗核協議》，正式名稱為「聯合全面行動計畫」，主要以預防核武擴散為目標，要求伊朗在2030年之前自主限制濃縮鈾的提煉濃度，並全面開放核能基地供國際原子能總署檢查，藉此交換解除對於伊朗的制裁，包括解凍其海外資產及鬆綁石油禁運等。這也是歐巴馬時期最重要的外交成績之一。

川普上台以來，從一系列以「退出」為特徵的外交布局看來，美國撕毀《伊朗核協議》不出各界意料，儘管如此，其背後思考的利益重點究竟為何？對此，頁岩油產業或許可提供一個有趣的觀察角度。

頁岩油非但近年內帶來新一波能源革命，除2008年金融海嘯衝擊之外，更是近期全球原油價格下挫的原因之一。儘管俄羅斯、中國、阿根廷等國的頁岩油氣儲藏量也非常多，甚至超過美國，但目前全球頁岩油幾乎都產自美國。估計美國原油產量在2018年底將達每日1100萬桶，屆時會超越沙烏地和俄國，成為全球最大產油國。

根據國際能源總署（IEA）在3月發布的最新油市展望報告指出，2018～2020年全球新增石油需求量的80%都將由美國頁岩油供給，致使美國市占率將超越石油輸出國家組織（OPEC），成為全球油市的主導力量。

面對來自美國頁岩油業的強力挑戰，OPEC國家一度放棄限產保價策略，選擇以增加供給來擴大市場份額，並利用頁岩油的高開採成本（估計每桶約60～70美元），希望透過價格戰將美國頁岩油擠出市場，結果是自2013年起爆發的國際原油市場「價格割喉戰」，油價從最初每桶100美元左右的水準，至2016年初一度逼近40美元大關。儘管如此，由於石油輸出國家組織錯估了自身與美國頁岩油業之財政能力，加上油價下跌幅度遠超過預期，亦嚴重傷害了相關國家的財務調節能力，最終迫使各國在2016年底勉強通過減產協議來挽救油價。

在各國「努力」配合與敘利亞內戰提供正當性的刺激下，油價雖在2018年後逐步回到每桶60美元左右徘徊，畢竟前途未卜。在此情況下，不僅美國否決《伊朗核協議》可製造「區域情勢動盪」的暗示，一旦重啟對伊朗禁運，也可能導致國際供給下降，都有助於推升油價上漲。由此，提振頁岩油產業既可為低迷的美國經濟注入活力，亦可拉攏期待油價上漲的中東盟友，豈非一舉兩得？（作者為國立中興大學國際政治研究所教授）

(中國時報)