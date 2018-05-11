2018年05月11日 04:11 中國時報 黑鳥麗子

《北韓搖滾解放日》是部很調皮的電影，尤其最近北韓領導人金正恩從全球大反派搖身一變成世界級主角，看起來饒富趣味。

這部片在2015年拍攝，北韓將脫離日本殖民的8月15日這天命名為解放日，為了紀念解放日70周年，決定讓「外面」的萊巴赫搖滾樂團進入北韓演出，西方當然驚訝，為什麼是萊巴赫？萊巴赫到底是誰啊？

萊巴赫是前南斯拉夫的樂團，成立30年，他們很認真地在舞台上打造專制極權風格，因為政治與音樂都需要偶像崇拜。而挪威藝術家莫頓是計畫的幕後推手。

莫頓是西方難得的北韓達人，他把北韓年輕手風琴樂手們以甜美笑容入鏡演奏A-Ha著名的〈Take On Me〉放上YouTube，衝突卻令人耳目一新；也曾把北韓驚人的人體排字技術輸出到挪威，讓挪威軍人排排坐排字，結果引起輿論「濫用軍人」的批評。因此把工業風、軍服控、表情嚴肅的萊巴赫介紹進北韓這個任何表演都帶著集體制式微笑的地方，是莫頓極力想促成的好點子。

過程很精采，光是演唱曲目與背景投影的攻防，就讓演出瀕臨破局。北韓當局不是傻蛋，知道外界認為萊巴赫用「極權」、「法西斯」包裝，當樂團在平壤地標拍照時，北韓通譯堅持主唱必須摘下垂布軍帽。北韓有些人不相信萊巴赫是真正的樂團，認為他們另有任務，所以彩排現場出現一堆人半睡半醒的監控，偏偏此時樂團有人搞失蹤，整個團隊雞飛狗跳。

這部片有《亞果出任務》的喜感，《亞果》裡美國情報員組了個假的電影團隊以拍片為名義進入伊朗，混水摸魚救出美國大使館的員工。《解放日》更厲害，演唱會、歌手、排練，全都是真的，但觀眾，不知是真心想見識西洋搖滾樂的樂迷，還是1200名安排好、裝扮入時的群眾演員。

這部片讓「認真」與「無法認真」交錯進行，雙方在過程中經歷衝突、和解、共生，西方工作人員逐漸理解北韓的工作人員確實也想讓演唱會順利展開，但是文化是最大障礙，莫頓與北韓的審查當局角力結束，節目刪減大半，他接受了，因為他明白北韓人每個動作都奇慢無比，是因為任何決定都要一一確認所有人都支持，不然，誰也無法承擔後果。這些人確實是用「生命」在辦演唱會。

這部片拍攝時北韓還是壞蛋角色，在台灣上映時，已經成功轉型，要與南韓攜手共創未來。我想，這就是萊巴赫的功用，這個團一點都不重要，完全無法「解放」北韓，但慢慢堆積起溝通的橋梁，從不信任中累積出一點點經驗值，北韓的這場算不上成功的演唱會，反而成為樂團最重要的里程碑。（作者為自由作家）

(中國時報)