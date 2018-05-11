觀佛．伸展 感受身心和解

2018年05月11日 04:11 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

「大佛拈花─2018地球心靈文化節」開展以來，世界最大佛畫引爆話題，10日邀來雲門舞集學員作肢體舒展。創作者國際禪畫藝術家洪啟嵩直說「是大佛畫我，不是我畫大佛」，而眾生的佛心、佛性才是大佛的畫者；他透露，目前世界各國爭相邀約，但須有合適場地才能展出。

洪啟嵩昨受訪提及創作動機，乃因2001年阿富汗世界最大立佛像「巴米揚大佛」被炸毀，他堅信如此震驚世人事件中，大佛心中依然有著對人類慈悲善念，心中思索如何展現佛陀的慈悲與智慧，歷經17個年頭繪製畫作，來表達地球和平心願。

這幅人類史上最大的佛像畫作，高達50層樓、1.2萬平方公尺，相當於2倍圓山飯店高，以高科技懸吊工程，將重達4公噸大佛畫布懸吊於高雄展覽館穹頂，供民眾瞻禮仰望，宛如「台灣的梵帝岡」現身高雄。

洪啟嵩透露，很難想像自己的身體可以負荷，光是1天就得畫長達12小時，30套衣服全身溼透，換了又換；繪畫過程，他心無雜念，嘴裡念著佛號，每一筆畫思索著大眾佛心及大佛的加持，雖然創作艱辛及困難，倒也感受到滿滿的幸福。

地球心靈文化節於高雄展覽館展至13日，主辦單位台灣覺性地球協會10日於體驗活動中，邀來雲門舞集助理藝術總監李靜君，以近30年教學經驗，帶領學員作肢體舒展，探索身與心的互動，感受身心和解舒暢。

11日下午2時活動設計「蘇菲旋轉」，由愛蘇菲部落isufi帶來古老智慧傳承的蘇菲旋轉舞，從覺知身體的根本開始，呼吸、念出心靈純粹的真實聲音，被譽為現代「動中禪」。

11日下午場也推出「脊椎旋轉體驗」，這是套強健身心功法，在旋轉中使身體核心穩健、身心柔軟舒適，體驗內心和自癒力的交流結合，感受定靜之美，將由中華民國癌友新生命協會老師群解說旋轉功法，並從旁協助學員做旋轉體驗。

(中國時報)