新興經濟體大學 朝陽進榜

2018年05月11日 04:11 中國時報 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

英國泰晤士高等教育特刊針對英國富時集團（FTSE）列為新興經濟國家與地區的大學，進行教學、研究、國際視野等項目評比，結果10日出爐，創校僅24年的朝陽科技大學以亮眼的國際化表現，首度擠進「2018全球新興經濟體大學排名」之列，成為全台唯一進榜的私立科大。

英國泰晤士報高等教育全球大學排行榜總編輯菲爾．巴蒂表示，這次評比的新興經濟體包括台灣、大陸及印度、巴西、俄羅斯等42個國家或地區，共有378所大學上榜，這些學校多年來致力於提升世界排名、聲譽與研究影響力，並吸引許多優秀學者、團隊與其發展成為合作夥伴，是其他新興經濟體仿效的目標。

朝陽科大校長鄭道明指出，這項評比是根據教學、研究與論文引用、國際視野、產業收入等5個面向、13項績效指標進行考核；藉以衡量大學的實力表現，台灣僅有3所科大上榜。

鄭道明強調，為增進學生國際競爭力，近幾年與朝陽科大簽訂學術合作協議的海外學校累計已超過580所，校方更禮聘俄羅斯科學院士暨波蘭工程學院院士史齊伯博士、愛丁堡大學商學院榮譽教授佛列克博士等國際大師加入教學研究團隊。

在接軌國際方面，校方說，朝陽積極推動「千人海外體驗學習計畫」，並提供海外姊妹校交換學生、雙學位、雙聯學制、移地教學與菁英學生遊學、國際發明競賽、國際體驗學習、短期交流研修及研習營等交流和研習進修多元管道，成果耀眼，幫助畢業生銜接國際就業市場，也讓朝陽榮登2018年全球最佳大學1000+、亞洲地區大學排名350大，辦學質量受國際肯定。

(中國時報)