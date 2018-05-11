張清芳讚老蕭孝順認乾弟

2018年05月11日 04:11 中國時報 蔡琛儀 報導

張清芳（左）3年前邀老蕭當演唱會嘉賓時被他緊握住手，昨兩人同台也不忘牽緊緊。（盧禕祺攝）

每年由張清芳號召舉辦的「國際護師節」公益演唱會今年邁入第7屆，10、11日連2天分別在北投振興醫院、榮總舉行，昨受邀演出的歌手包括蕭敬騰（老蕭）、戴愛玲、黃大煒、林凡，眾人為公益全無酬演出。

日前老蕭表示已送上價值500萬的義大利孝親旅遊及對表給爸媽，母親節將屆會不會加碼再送禮？他說：「我都可以啊！就是看他們有沒有什麼需求，合理範圍的話都可以。」張清芳聽了忍不住說：「希望我兒子未來也能像老蕭一樣那麼孝順。」眾人起鬨認老蕭當乾兒子，老蕭機靈回：「太過分，是姊姊啦！」她也接喊：「乾弟弟！」

預約老蕭教兒子打鼓

張清芳曾透露孩子會在母親節親手做卡片、三明治送她，今年她還沒收到禮物，但笑說：「不要期望，就不會失望。」還當場向老蕭預約：「你有答應教我兒子打鼓，一定要哦。」老蕭也馬上應允：「沒問題。」

身為主揪的張清芳以一襲銀白色亮片長裙仙氣亮相，一出場就被現場觀眾猛誇：「你好美。」她也甜笑回：「我知道呀！」她一連獻唱〈燃燒一瞬間〉、〈我還年輕〉，全場紛紛跟著鼓掌打節拍。

首次參加的老蕭，收到張清芳的邀請後馬上答應，張清芳虧：「3年前邀他當我的嘉賓，他一直緊握我的手，他應該對我有點…」讓全場笑翻，老蕭也承諾：「不管明年、後年，未來每一年若需要我的話都會來。」

老蕭昨一連飆唱〈只能想念你〉、〈阿飛的小蝴蝶〉，也和現場觀眾親切握手，她貼心準備了幾百份「蕭」禮物送給辛苦的醫護人員，其中有他頭像造型的純精油蠟燭及購物袋，他搞笑說不建議大家點蠟燭，「因為那是我的樣子。」

小玉常陪媽醫院值夜

黃大煒也是接到邀請馬上答應，他不忘誇台北「是我唯一有最好的創作感覺的地方」。林凡、戴愛玲與張清芳有私交，兩人對於能夠參與此次活動也感到相當開心。

宇宙人主唱小玉的媽媽是振興醫院護理師，今年應屆退休，他表示國小時媽媽很忙，常放學後就到醫院寫功課，甚至媽媽值夜班時就在醫院睡覺陪她。母親節將屆，他目前還沒想好要送什麼禮物，但去年曾送過價值破萬的吹風機。

(中國時報)