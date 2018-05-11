洪榮宏耍帥壁咚賣憂鬱

2018年05月11日 04:11 中國時報 蔡琛儀 報導

洪榮宏家今年多了老婆張瀞云（右），預計將陪著洪媽媽吃飯、散步和唱歌。

金曲歌王洪榮宏出道45周年，將舉辦全新巡迴演唱會「人生車站」，母親節將屆，他表示因為太太張瀞云的加入而有所不同，夫妻倆到時會帶著高齡80歲的洪媽媽，去郊外散步、吃飯，還會陪她唱歌，共度母親節。洪媽媽熱愛唱歌，一直以來也都是他的忠實鐵粉，對他將要展開新巡演非常興奮，因此他今年要送上5場演唱會門票，讓媽媽當迷妹。

洪榮宏這次在拍攝演唱會主視覺形象照時，工作人員要他跳脫大眾對台語歌手的刻板印象，鼓勵他走「帥大叔」風格，對著鏡頭放電，其中一張「壁咚」照片，他把右手往牆上一靠，露出憂鬱表情，相當有Fu。

計畫演唱會後趴

去年洪榮宏演唱會邀請張瀞云以嘉賓身分演出，意外牽起兩人的情緣，現她升格洪太太，洪榮宏再度找老婆同台，由於2人都在西餐廳駐唱過，這次將攜手在台上詮釋當年西餐廳駐唱的光景。此外，演唱會上還邀請小百合領軍、40人規模的「綺麗合唱團」助陣。

去年演唱會結束後，洪榮宏在場館大廳舉辦小型見面會，握手、簽名、合照來者不拒，這次歌迷也希望比照去年，甚至追加福利，他說：「會再跟公司討論看要怎麼做，一定會讓歌迷們演唱會當天盡興的回家。」演唱會將從9月起於台北、高雄、台中、台南起跑，門票今中午12點在寬宏售票開賣。

(中國時報)