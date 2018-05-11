溫貞菱戀戀黃河如知己

2018年05月11日 04:11 中國時報 洪秀瑛 專訪

溫貞菱和媽媽感情特別好，媽媽配合她一起做各種逗趣賣萌表情。

溫貞菱在公視《奇蹟的女兒》演工廠女工，當時膚色特別黝黑。

溫貞菱的爸爸在她2歲時去世，從小她和媽媽及大2歲姊姊溫子儀相依為命，姊妹的外型、性格有很大差異，感情也不緊密，姊妹倆後來卻因為都愛毛小孩而拉近距離，姊姊前不久從繁殖場救回一隻名叫庫洛的「孩子」，溫貞菱說：「庫洛是我們的新家人，媽媽很開心有牠的陪伴，更把牠當成自己的孩子疼愛，我不覺得有多少家人可以這樣看待，媽媽這樣說讓我很感動。」

提到毛小孩，她眼神充滿關愛，「對我來說生命是一樣的，殺一個人和殺一隻狗沒有不同，如果把牠們當成寵物就會在意要養什麼品種，但是當成家人就不同，7歲的庫洛當初是被關在繁殖場籠子裡，用繩子勒住脖子，也被嚇到尿失禁，所以到現在既不能叫、也不能守家，什麼都不會做還亂尿尿，基本上不會是大家想養的寵物，但我媽媽會研究怎麼讓牠學會尿尿。」

樂觀媽影響甚深

她坦言從小到大和姊姊「不親」，她外型和個性像媽媽，姊姊性格害羞但裝扮很辣、愛跳舞，外型像爸爸；姊妹小時吵翻天，加上姊姊看她受到長輩疼愛，心裡很不是滋味，印象最深刻是她曾拿刀抵著姊姊的脖子，姊姊為了報復，曾把她隔天要穿的體育服丟進洗衣機，讓她穿著溼答答的體育服上課，「所以有時候我可以詮釋一些心機角色，可能要拜姊姊之賜。」

她說，媽媽個性單純，當初也沒反對她入行，給她很大空間，19歲開始，媽媽就對她很放心，即使現在到俄羅斯念書也沒擔心過；她沒看過比媽媽更樂觀的人了，這點影響甚深，「如果前一天拍沉重的戲，我可以睡一覺起來就沒事，這也是我可以一直快樂當個演員的原因。」媽媽生日和母親節很近，姊妹倆常把2個節日一起過，媽媽不計較，對女兒們很包容。

抹黑膚色演女工

她的媽媽是菲律賓華僑，爸爸有客家血統，從小家庭環境夾雜著4、5種不同語言，聰明的她耳濡目染，有語言天分，現在俄語好到能和俄羅斯人吵架，半年前她為了念書推掉2000萬元的大陸戲，僅短暫回台拍迷你劇《奇蹟的女兒》，戲裡要說台語，為了工廠女工角色還得把自己膚色「抹黑」，新劇6月中將播出，雖忙著念書、拍片，她和男友黃河交往4年多仍有戀愛感覺，「我們還有個更超脫的關係，那種感覺就像是知己。」

(中國時報)