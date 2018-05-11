2018年05月11日 04:11 中國時報 尤嬿妮 專訪

李優愛畫畫也愛游泳，動靜皆宜，是不少男性的理想對象。（取材自臉書）

李優畫作。（取材自臉書）

歌壇新人李優日前推出首支單曲〈迷惘美〉及寫真相冊，曾與前「MP魔幻力量」主唱廷廷（蕭秉治）交往並爆出分手風波的她，感情備受矚目，李優表示經過2年沉澱，仍當廷廷是「朋友」，如今各自衝刺演藝事業，廷廷也即將返回歌壇，問她最想祝福對方的一句話？李優微笑表示：「希望他一切平安順心。」

26歲李優畢業於台藝大視覺傳達設計系，當年與廷廷分手，雙方曾在臉書發表消極文章，她坦言自己當時陷入低潮，全靠畫畫排解負面情緒，爾後她配合公司安排培訓一年，忙碌生活沖淡許多不愉快回憶，如今對過往感情事已釋懷，大方祝福對方。

李優個性內向、慢熱，擁有與生俱來的一雙大眼及白皙皮膚，甜美兼具文青的獨特氣質，是不少男生心目中理想交往對象；不僅如此，臉書、IG都擁超過10萬人追蹤的她，出道前曾擔任平面模特兒，穿衣風格更受到不少女孩追捧，女性粉絲多過男生。

台語流利廚藝佳

不說話時的李優，總安靜待在角落，閱讀書籍、將重要事寫在筆記本上，光看外表舉止，壓根不知道她台語非常流利且廚藝奇佳，拿手菜之一是蘿蔔滷肉，不但常下廚給爸媽品嘗，也會抽空幫自己帶便當，減少外食機會。

初踏入演藝圈難免緊張，李優自爆腋下容易出汗，最擔心被拍到腋下溼溼的畫面太失禮；她笑說有次拍雜誌照，因服裝都是要價不菲的名牌衣，造型師特地在她腋下墊上護墊，以免弄髒衣服，李優直率地說：「還好那位造型師合作很多次，不會尷尬啦！」5月18日她將舉辦簽書會，詳情至李優官方臉書查詢。

(中國時報)