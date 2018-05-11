茱莉安摩爾一身黑霸紅毯

茱莉安摩爾穿著Saint Lauren的露肩禮服出席電影首映。（路透）

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中國時報
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第71屆坎城影展邁入第2天，紅毯上由茱莉安摩爾（Julianne Moore）與辣模伊莉娜沙伊克（Irina Shayk）撐場，出席競賽電影《Yomeddine》首映，兩人不約而同穿上黑色禮服。水原希子與大陸女星王麗坤也出席搶鏡。

被問到全球重視的女性意識議題，茱莉安說：「這陣子發生幾件重創業界的事，可以說是幸運，也可以說是不幸，端賴你怎麼想。」認為讓平等與安全遍及全世界是相當重要的。

史上最衰片官司勝

今年坎城影展議題不斷，泰瑞吉連（Terry Gilliam）執導、被喻為「史上最倒楣」的電影《殺了唐吉訶德的男人》，終於確定能如預期地擔綱影展閉幕片。電影遭遇演員不停換角，自2000年開拍起，歷經強尼戴普（Johnny Depp）、伊旺麥奎格（Ewan McGregor）、約翰赫特（John Hurt），最後是亞當崔佛（Adam Driver）、歐嘉柯瑞蘭蔻（Olga Kurylenko）等人，才讓電影終能完成。

18年間還遇上片場被炸、洪水肆虐，好不容易拍完又因版權問題打官司，一度傳出無法登上坎城，坎坷過程已被拍成紀錄片。坎城影展官方證實，版權官司已遭法院駁回，電影確定能在影展播放，但是否能上院線仍是未知。

(中國時報)

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