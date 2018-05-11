加賀屋珍寵媽咪 龍蝦和牛大快朵頤

在加賀屋品嘗專業人員打理的美食料理，是一大享受。（日勝生加賀屋提供）

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中國時報
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海陸奢華用料，「珍寵媽咪，花現和華彩」特別料理澎湃登場。（日勝生加賀屋提供）

以母親節之名，日勝生加賀屋獻上「珍寵媽咪，花現和華彩」貼心好禮，邀辛苦的媽媽品嘗龍蝦、和牛、泡溫泉，讓身心靈重新年輕一次。

溫馨五月，日勝生加賀屋營造陪媽媽過節好環境，3樓天翔廳推出「珍寵媽咪，花現和華彩」特別料理，龍蝦、和牛奢華海陸大進擊，讓媽媽大快朵頤，即便不吃生食也能享受日本料理。美食當前，「和華彩」〈wakasa〉的發音和日文「若さ」相同，「若さ」是「年輕」的意思，取其同音，更有祝福媽媽青春永駐的含意。

八品箱耗1周烹調

在這裡，媽媽暫時不用忙烹煮瑣碎事，好好享用眼前佳餚。先以日本北陸伏流水釀造成的「萬歲樂加賀梅酒」當開胃酒，梅香撲鼻，正好的酸度和濃醇質感，沁涼滑過喉間，開啟味蕾。

超過10種山珍海味製成的前菜「八品箱」，是主廚耗時1周細心烹調完成，當季精華濃縮於此。

伊勢龍蝦Q彈有勁

伊勢龍蝦豪氣登場，Q彈有勁的肉質淋上白味噌融合帕瑪森起士、莫札瑞拉起士的特製醬汁一同燒烤而成的「伊勢海老和洋燒」，外觀震撼吸睛，口味更是不凡。緊接其後，「和牛春野菜」翩然亮相，A3黑毛和牛採「低溫舒肥法」，使全熟的肉質保持漂亮的嫩粉紅色，搭配白、綠、褐3種特調醬汁，色澤繽紛奪目，挑逗了食慾。

手工甜點「華彩皿」收尾，延續和洋合併主軸，先品嘗爽口的寒天凍搭配香氣十足的黑糖蜜，體驗和風沁涼；以奶油起士為基底的「薔薇慕斯」，因添加橙醋所以甜而不膩，配上有機的玫瑰花瓣醬，清爽細緻的口感，讓這套母親節套餐，留下脣齒留香的回味。

美食滿足了媽媽的胃，即日起至5月31日止選擇此特餐，還可免費使用大眾湯，不限當日使用的平假日泡湯券，就擇期泡一池好湯，讓滑溜的溫泉滋潤肌膚，釋放累積已久的壓力。

飲酒過量 有礙健康

珍寵媽咪，花現和華彩

時間：即日起至5月31日止，午、晚餐限量供應。採預約制。

價格：每人2680元＋10％，好禮加碼贈價值1500元的大眾湯券1張，平假日皆可使用。

電話：（02）2891-1238。

(中國時報)

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