親山舒活小旅行－閨蜜踏青小旅行說走就走！

桂花林步道沿途均設有質樸的古意涼亭供民眾歇息。

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中國時報
報導蔡淑微
迷你小巧的「桂花吊橋」和極具象徵涵意的大茶壺。
於夏季的夜晚來訪，幸運的話還可觀賞螢火蟲飛舞。

桂花林步道&桂花吊橋步道在忙碌的工作和生活步調裡，你有多久，沒有和好姊妹相約出遊了？就算平常不時會電話聯繫，但也絕對比不上一起旅行所創造的美好回憶！本次要介紹的桂花林步道&桂花吊橋步道，便是一個超適合閨蜜們出遊踏青的好地點！

位在南港區的桂花林步道&桂花吊橋步道，說是南港人的秘密花園一點也不為過，有一年四季散發獨特清香的樟樹、春季時於枝頭上短暫露臉的雪白柚花、夏季開始結實纍纍的酸甜柚子、秋冬季節陸續盛開飄香的可愛桂花，加上早期曾聞名海內外的一畝畝包種茶茶園點綴，讓這兩條步道成為附近居民周休假日就會到訪的休閒旅遊地點。

兩條步道全程皆為石階步道，相當平緩好走，桂花林步道可從茶製廠對面涼亭旁步道口進入，循著台階往下慢行，成片的桂花林一路相隨，在開花的季節來訪，可享受被桂花香氣包圍的浪漫幸福感。沿著桂花林步道行走至終點，即可銜接桂花吊橋步道，「桂花吊橋」橫跨大坑溪源頭，橋頭一方一圓古意盎然的茶壺，為曾為臺灣茶業重鎮的南港包種茶產業提供見證，在此處不妨短暫休息片刻，傾聽溪水和蛙鳴鳥叫的合鳴，享受心靈沉澱的寧靜美好時光。

桂花林步道&桂花吊橋步道怎麼去

桂花林步道：搭乘捷運昆陽站轉乘，小5公車至「茶葉製造示範場站」即可到達。

桂花吊橋步道：搭乘捷運至昆陽站，轉乘小5路線公車至「茶葉示範製造廠」，再步行至桂花亭。

(中國時報)

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