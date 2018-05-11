香奈兒奏響時尚新航線

2018年05月11日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

CHANEL橘色貨櫃造型鏈帶晚宴包，37萬8100元。（CHANEL提供）

CHANEL金色船錨鑲嵌黑色水晶鑽飾造型胸針，1萬7000元。（CHANEL提供）

模特穿白色斜紋軟呢搭配紅色滾邊水手服上衣23萬4300元、斜紋軟呢搭配紅色滾邊短裙10萬4800元、斜紋軟呢搭配紅色滾邊飾帶海軍帽4萬2500元。（CHANEL提供）

CHANEL藏藍點綴幻彩斜紋軟呢拼接PVC海軍帽，3萬6000元。（CHANEL提供）

歐陽娜娜日前出席香奈兒度假大秀時，即選穿品牌巴黎─漢堡工坊系列皮革外套搭配裙裝現身。（CHANEL提供）

身為香奈兒品牌大使的香港男星陳偉霆，於日前度假大秀換上全套巴黎─漢堡工坊系列深藍色開襟毛衣及長褲，演繹水手風情。（CHANEL提供）

CHANEL白色金屬繩結飾水晶救生圈造型晚宴包，57萬9100元。（CHANEL提供）

踏入台北華山文創園區的紅磚館內，耳邊播放的交響樂及纜繩懸掛的展示架，帶我們走入CHANEL香奈兒2018工坊系列的根據地漢堡。銀幕投放的影片裡，卡爾拉格斐領著一眾頭戴海軍帽的模特迴旋於易北愛樂廳的梯型舞台上，也彷彿勾起對這座商港景色的片刻遐想。

老佛爺揭示「深藍是新黑色」

此次靈感回歸老佛爺家鄉，重返出生地的他，將腦中浮現的畫面一一拆解，叼著菸斗的水手、港邊堆滿的彩色貨櫃及被列入世界遺產的紅磚倉庫城，都是構成本季裝著的重要元素。宛若繩索扭結的針織衫圖騰及來自Lesage刺繡工坊的斜紋軟呢布料，交織出輕鬆又愜意的曲調，加上水手領片的襯衫、雙排釦外套搭配有前襠襟片的9分水手寬褲、長裙，亦展現出船長般的瀟灑個性。

卡爾拉格斐在秀中為我們開示著：「深藍色是新的黑色。」層出不窮的深邃色調，一波波激起交響樂之夜的重頭戲，為了正式場合準備的華麗裝著，更集結香奈兒旗下Desrues鈕釦工坊、Lemarie羽飾及山茶花等工坊之工藝大成。拎著救生圈或捲起樂譜造型手拿包的女士們，套上復古的緞面牛津高跟鞋，搖曳著優雅節奏，結合過去、當下和未來時間軸的系列，在俐落實穿的百搭造型中，隱約傳送著向香奈兒女士致敬的雋永訊號。

(中國時報)