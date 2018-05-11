江詩丹頓玩快拆 Overseas登台

2018年05月11日 04:11 中國時報 陶福媛 報導

江詩丹頓Overseas兩地時間玫瑰金腕表，約128萬元。（Vacheron Constantin提供）

江詩丹頓Overseas「反熊貓式」面盤三針與計時功能腕表，約95萬元。 （Vacheron Constantin提供）

江詩丹頓Overseas腕表提供快拆表帶設計，還可訂製表帶。（Vacheron Constantin提供）

風格經典優雅的江詩丹頓（Vacheron Constantin），變得更加時尚了。繼在日內瓦高級鐘表展（SIHH）發表全新可快拆表帶的Overseas兩地時間腕表和超薄萬年曆後，即日起在台北101店登場的「江詩丹頓SIHH 2018全新腕表展」，為亞洲巡迴區的首站，現場更加碼首度曝光一款「反熊貓」的Overseas三針和計時功能腕表，勢必又將成為表迷鎖定收藏的焦點。

江詩丹頓Overseas腕表融合運動休閒與優雅時尚，深受表迷的喜愛，20年來店上幾乎沒有存貨，可說是「來一只，賣一只」，尤其2016年品牌翻新Overseas腕表的外觀，包括六面立體表圈、搭載自製自動上鍊機芯和可替換表帶設計後，已是品牌「年輕化」、「時尚化」行銷策略的成功典範。

江詩丹頓在年度新表展上首度曝光一只祕密武器，「反熊貓」面盤的Overseas三針與計時腕表，在全黑的表面上有3個銀色小表盤，以黑白對比的「反熊貓」視覺設計，讓表盤資訊更加顯眼易讀，靈感源自60年代專為賽車運動設計的三針時計，新表登場的消息一傳出就立刻吸引不少表迷VIP前來賞表，可見受歡迎的程度。

除此之外，今年江詩丹頓在SIHH發表為旅行者打造的Overseas兩地時間腕表和厚度僅8.1mm的Overseas超薄萬年曆腕表，即起正式登台販售，兩者都具備快速拆換表帶的功能，可以依當天的服裝造型換上合適的表鍊帶，風格更加時尚。

(中國時報)