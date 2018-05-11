MONCLER羽絨迸奇想

2018年05月11日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

6月由日本潮流領袖藤原浩操刀的FRAGMENT系列為首發，揉合可隨意替換的魔鬼氈徽章、代表性閃電標誌及字串圖騰等細節，散發低調街頭感。（MONCLER提供）

7月份上市的Noir系列由川久保玲弟子二宮啟負責，暗黑的羽絨服飾由幾何元素堆疊，用編織手法創造戲劇張力。（粘耿豪攝）

MONCLER FRAGMENT HIROSHI FUJIWARA系列中的登山靴款鞋底旁，壓印著密碼般的MONCLER CODE。（陳張眾攝）

MONCLER FRAGMENT聯手打造的背包系列，以側面上寬下窄的設計搭配縫線圍繞成的標誌，為品牌玩味出不同感受。（陳張眾攝）

男女模特演繹的1952系列將於9月份上市，並由Karl Templer設計，並採用鮮豔色彩和顯眼商標向65周年致敬。（粘耿豪攝）

創意無限的「羽絨之王」MONCLER，昨於（10日）台北舉辦秋冬GENIUS系列預覽，這個品牌年初才在米蘭時裝周期間發表的全新概念，邀來包括VALENTINO創意總監Pierpaolo Piccioli、英國新銳設計師Simone Rocha、Craig Green及川久保玲得意門生二宮啟等8位設計師聯手，並以「一屋，眾聲」主題貫穿。

穿著維多利亞時代柔美上山

這個由MONCLER主席兼首席執行官Remo Ruffini提出的想法，以超越季節性限制的逐月上市手法為基礎，延續與消費者間的對話模式。而這8組人馬亦發揮各自迥異的設計風格，以MONCLER的羽絨DNA為核心，迸發出時而浪漫、時而前衛的奇思異想。將依照不同月份相繼推出的8個聯名系列，從6月由日本潮流領袖藤原浩操刀的FRAGMENT系列為首發，揉合可隨意替換的魔鬼氈徽章、代表性閃電標誌及字串圖騰等細節，隨處散發取自次文化的低調街頭感。

7月份上市的Noir系列由川久保玲弟子二宮啟負責，暗黑的羽絨服飾由幾何元素堆疊，用編織手法和立體皮革花朵，創造戲劇張力。9月份上市的1952系列，採取鮮豔色彩和顯眼商標向65周年致敬，而Craig Green、Simone Rocha兩位設計師，則將羽絨衣添入抽象化靈感，以盔甲般的輪廓和宛若維多利亞般的柔美登山裝備，玩味無限想像空間。

(中國時報)