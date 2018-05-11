吳克群潮男跑趴想調包 J. Sheon精品初獻唱

吳克群穿上品牌聯名款飛行員外套現身，對潮流十分有想法的他，頻稱手臂上的手柄設計很酷，拿Longchamp by Shayne Oliver系列後背包2萬2600元。（粘耿豪攝）

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中國時報
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Longchamp by Shayne Oliver系列粉色雙生包Double Pliage，1萬4800元。（LONGCHAMP提供）
新生代人氣歌手J. Sheon擔任表演嘉賓，以一身帥氣丹寧裝扮搭配品牌經典肩背包款，背Longchamp by Shayne Oliver系列Le Pliage肩背包1萬3500元。（粘耿豪攝）
鐘瑶以黑色帥氣褲裝出席活動，手上的小包靈感取自飛機座椅上的抱枕設計，拿Longchamp by Shayne Oliver系列抱枕包7000元。（粘耿豪攝）

法國時尚包款LONGCHAMP聯名再一發，這回攜手Hood by Air主理人Shayne Oliver，推出引入潮流思維的全新系列，並將於今日起在品牌101旗艦店獨家開賣。昨（10日）晚提前在店上舉辦的上市活動中，吸引包括吳克群、鐘、鬼鬼、任容萱等藝人出席，並由J. Sheon擔任表演嘉賓，獻出時尚場初體驗。

經營潮牌有成的吳克群，穿上黑色聯名系列飛行員夾克現身，手臂上的兩個把手設計讓他頻頻稱讚很有設計感，還令他聯想到可以製造拿錯包、被拎走的互動話題；而曾旅居巴黎的鐘瑶，自曝曾多次為好友代購品牌商品，對本次聯名款中的「骨折包」印象深刻，並表示十分欣賞兩個截然不同品牌所碰撞出的創意火花。

(中國時報)

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