吳克群潮男跑趴想調包 J. Sheon精品初獻唱

2018年05月11日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

Longchamp by Shayne Oliver系列粉色雙生包Double Pliage，1萬4800元。（LONGCHAMP提供）

新生代人氣歌手J. Sheon擔任表演嘉賓，以一身帥氣丹寧裝扮搭配品牌經典肩背包款，背Longchamp by Shayne Oliver系列Le Pliage肩背包1萬3500元。（粘耿豪攝）

鐘瑶以黑色帥氣褲裝出席活動，手上的小包靈感取自飛機座椅上的抱枕設計，拿Longchamp by Shayne Oliver系列抱枕包7000元。（粘耿豪攝）

法國時尚包款LONGCHAMP聯名再一發，這回攜手Hood by Air主理人Shayne Oliver，推出引入潮流思維的全新系列，並將於今日起在品牌101旗艦店獨家開賣。昨（10日）晚提前在店上舉辦的上市活動中，吸引包括吳克群、鐘、鬼鬼、任容萱等藝人出席，並由J. Sheon擔任表演嘉賓，獻出時尚場初體驗。

經營潮牌有成的吳克群，穿上黑色聯名系列飛行員夾克現身，手臂上的兩個把手設計讓他頻頻稱讚很有設計感，還令他聯想到可以製造拿錯包、被拎走的互動話題；而曾旅居巴黎的鐘瑶，自曝曾多次為好友代購品牌商品，對本次聯名款中的「骨折包」印象深刻，並表示十分欣賞兩個截然不同品牌所碰撞出的創意火花。

(中國時報)