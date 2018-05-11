影城＋商場 在地稱霸

秀泰生活樹林店經理林忠震（左起）、台灣優衣庫店鋪開發與設計部部長游惠如、秀泰集團總經理廖偉銘、秀泰集團副總經理廖偉翔、台北市出版商業同業公會理事長盧欽政昨參與導覽會。（秀泰生活提供）

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中國時報
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喜樂時代影城在CITYLINK南港店14樓人文藝術廣場，有寬敞的休憩空間。（喜樂時代提供）
秀泰生活樹林店斥資超過3000萬元打造約5層樓高的超級巨幕，310個寬敞座位，提供優質觀賞體驗。（秀泰生活提供）
秀泰生活樹林店藝文生活品牌「小書房」，因應親子客群多，空間規畫清新、童趣。（秀泰生活提供）

以影城結合商埸，納入快時尚、美食、書店等，吸引人流、拉長停留時間，「複合式購物商城」走出強力集客的新模式。「秀泰集團」旗下的「秀泰生活樹林店」今（11日）開幕，訴求斥資破3000萬元，打造高14米×寬21米、約5層樓高、新北最大的超級巨幕影廳，並看準樹林年輕家庭客多，推出2層樓、千坪「小書房」，秀泰集團副總經理廖偉翔說，館內有影城、書店、美食都是聚客主力。

不走精品路線

秀泰生活在台東、嘉義和台中站前3座商城後，再開樹林店，1萬9000坪空間以所在地樹林為發想，號稱全台首個運用大量植栽的北歐簡約、森林系風的購物商城，加上鄰近的新莊、土城、鶯歌、三峽約有7、80萬人口，具潛在消費力；有別於市中心的百貨，廖偉翔說，樹林店不走精品路線，以大眾消費為主，像是UNIQLO、MUJI、宜得利家具等，環繞生活和家庭，訴求一日需求、一站購足，年度目標業績上看20億元。

「小書房」是秀泰生活的藝文生活品牌，超過10萬本藏書、200個座位，有各式體驗空間、咖啡店、藝文講堂，在書籍、文具外，還賣家具、家電，未來有機會獨立出去展店；UNIQLO因應該店是全台第67店，11日至13日開幕期間，六大夏季明星商品新店獨家優惠145元起。

喜樂時代全方位

位於CITYLINK南港店11樓至14樓的「喜樂時代」是All in One全方位概念影城，4層樓開放空間分為美食、音樂、親子娛樂、人文藝術主題，影廳環繞式音場設計結合落地式小巨幕，25個影廳個別容納31至100多人，總座位數1000個；今年兩岸同步發展，下半年前進新北市雙和地區和上海閔行區紅點城，與商場聯手合作共榮。

11月開幕的微風南山6、7樓有全台首座「飛行劇院」，預計首波放映10分鐘《飛越台灣》，搭配視覺、聽覺、嗅覺、觸覺與移動五感特效，是3D立體、4D體感、5D動感的劇院，讓觀眾有如身歷其境。

(中國時報)

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