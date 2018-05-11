謝謝媽咪 可以大方表達

LV母親節主打Tambour Moon Divine鑽表，96萬元 （不含表帶）。（LV提供）

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中國時報
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浪琴表在母親節推薦浪琴表圓舞曲系列雙色金鑽表，14萬8700元。（Longines提供）
1.天梭表海浪系列女表，珍珠母貝表盤鑲有22顆鑲石排列成波浪，售價2萬900元。（TISSOT提供）
2.真力時Elite菁英系列月相鑽表，39萬9300元。（Zenith提供）
3.CITIZEN在母親節推出買光動能女表就延長保固至5年，8800元。（CITIZEN提供）
4.OMEGA推出碟飛TRESOR鑽表，14萬4900元。（OMEGA提供）

各大鐘表品牌在母親節檔期推出優惠，除了搭配百貨公司的滿千送百，還有滿額送SPA券、延長保固期等好康，送媽媽一只好表，正是時候。

浪琴表（Longines）在母親節前夕推薦由凱特溫斯蕾廣告代言的圓舞曲雙色金系列女表，優雅的外型讓腕表猶如一只手環，即起至5月31日止購買圓舞曲雙色金女表或其他款式女表滿8萬元，就可免費享受台北Nuance Privee隱舍或台中YOGILINI SPA會館60分鐘的SPA香氛療程，感謝媽媽一年來的辛勞。

歡慶百周年的CITIZEN腕表即起至6月底止，期間限定推出由HEBE代言的光動能腕表延展保固的優惠，只要上網登錄，保固年限就可從2年加碼到5年。

除了優惠，閃閃動人的女用鑽表也是母親節檔期最受矚目的美麗焦點，LV主打Tambour Horizon系列的Tambour Moon Divine女表，表面以鑽石鑲上路易威登的品牌Monogram。OMEGA則主打碟飛TRESOR鑽表，是品牌入門最低價的鑽表。此外。真力時（Zenith）的Elite菁英系列月相鑽表、天梭表海浪系列鑲表，閃閃得人愛。

(中國時報)

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