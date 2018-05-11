2018年05月11日 04:11 中國時報 本報訊

麥蒂為何而跑：一個典型青少年的私密掙扎與死亡悲劇■作者／凱特．費根（Kate Fagan）■譯者／何佳芬■出版社／高寶書版高寶書版提供

櫻風堂書店奇蹟物語■作者／村山早紀■譯者／Rappa■出版社／獨步文化獨步文化提供

暗室裡的光：勵馨走過三十年■作者／趙慧琳、勵馨基金會■出版社／圓神出版

這些故事或許只是新聞上的一分鐘畫面、報紙上的一小格篇幅，但卻是她們一輩子的陰影。三十年來，勵馨基金會從一個小小的據點，成長為十七個事務所的全台在地服務，始終站在弱勢婦幼的身邊。

從陪伴庇護、倡議立法到監督施政，勵馨起念於一個能為不幸少女遮風避雨的中途之家，然而，在這些臨床服務中，他們看見僅止於保護服務是不夠的，必須從防堵犯罪的前端著手。於是成功倡議了保護兒少的專法《兒少性剝削防制條例》，也帶動國際間對童妓問題的重視。倡議修正和制定「防暴三法」，讓受暴婦幼的人身安全獲得公權力保護……

這本書記錄了勵馨這一路披荊斬棘走過的足跡，也匯聚了許多人性故事，有陰暗亦有光明。但願掩卷嘆息之餘，每個人都能成為照亮受苦之人的那道光。

■麥蒂為何而跑：一個典型青少年的私密掙扎與死亡悲劇

■作者／凱特．費根（Kate Fagan）

■譯者／何佳芬

■出版社／高寶書版

一個擁有完美人生的19歲女孩，長春藤名校資優生、田徑校隊、漂亮又受人喜愛，不管做什麼都名列前茅，她的大好前程正要展開，然而，她卻選擇走上絕路。一場震撼全美的自殺悲劇，揭開了年輕人在真實生活與完美的網路世界，相互拉扯而造成的龐大壓力。

面對網路世代孩子的心中缺口，父母、學校該如何幫助他們走出陰霾，抵抗即將撕碎心靈的巨大心魔呢？

這個令人心碎的故事源自於美國ESPN娛樂體育台記者凱特．費根的報導，大學運動員麥蒂森．霍蘭的自殺事件震撼了整個賓州大學校園，她的死也揭露出現今年輕人身受精神疾病之苦卻不為人知的掙扎與折磨。

即使在你眼中完美的人，或許都正在經歷一些掙扎；看似完美的孩子，實則正在經歷崩裂的青春……

■櫻風堂書店奇蹟物語

■作者／村山早紀

■譯者／Rappa

■出版社／獨步文化

書的溫度不止來自觸摸得到的書頁，更來自愛書人們一次次的祈禱──希望這個故事被更多人讀到，希望這本書前往你們的家中，希望這個故事深深留在你們的心中。你是否想過一本書在抵達你身邊前，經歷過多少超乎想像的奇蹟之旅呢？而你，願意成為這趟旅程的終點嗎？

當實體書店一間間關門之際，一個被逐出職場、愛書成癡的日本書店店員，遇上了招募書店店長的重病老人。這次，青年不只要讓落伍老書店重生，還要挑戰一件「不可能的任務」！

書店店員的心就像黑暗時代中一盞盞的燈火，因對故事的愛而亮起時，便會產生無與倫比的奇蹟，那是發生在書店的奇蹟，也是人生中的奇蹟……

本書細膩撰寫書店店員的職場生活，及書店當今面臨的種種困境，更寫出一個人在經歷挫折後獲得機會，再度奮起的故事。

作者提到這是一本獻給全日本書店店員的私密情書，不僅想用力說出自己對書店的愛意，也希望喚起讀者踏進書店的動力。

(中國時報)