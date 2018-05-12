平息499之亂 中華電3招應戰

2018年05月12日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

中華電信3項加速申辦措施

針對「499方案」相關議題，中華電信董事長鄭優（右二）親上火線對外說明，並向員工與用戶同時表達感謝與抱歉。（陳信翰攝）

延燒了3天的「499之亂」，中華電信董事長鄭優昨日向員工與用戶道歉，並宣布今天開始透過業務分流、延長營業時間及調度人力，3項措施加速申辦作業，讓用戶更快辦到。至於促案會不會再延？答案是「不考慮」。

董座鄭優 親上火線道歉

中華電8日晚間無預警宣布推出「499上網吃到飽」方案，限時7天、只到5月15日，且開放全民申辦，引發其他電信業者跟進，各電信門市湧入大批申辦民眾，等候甚至突破千號，有的排隊超過3小時，到深夜都消化不完，災情是歷年最慘。

眼看情況持續惡化，鄭優昨日親上火線說明，「沒有想到反應這麼熱烈」，當初考量母親節到了，要讓媽媽開心、全家開心，因此規畫7天促銷活動，沒想到人潮踴躍，對於用戶及員工辛勞，表達抱歉與感謝之意。

鄭優同時宣布，即日起採取三項措施，以利民眾順利申辦及加速窗口人員處理作業，一是門市業務分流，會依照申辦性質分由不同櫃台處理，如合約已經到期，可以直接續約，這類較簡易的案件，能減少等待時間。

二是增開門市，除了既有在週六就會營業的服務中心，將調整台北、新北及花蓮在內共11個服務中心的營業時間，過去中午就關門，會延長到下午5點或5點半關門，另外如花蓮門市則提前至早上9點營業，再徵調屏東、南投等13個偏鄉門市，開門營業半天。

業務分流 延長營業時間

三是啟動人力彈性調度、支援前線，並依勞基法規定辦理，配合主管機關查核。

對於促案會否延期，鄭優表示，不樂見經常性短期促銷，低價競爭不應是常態，所以「不考慮延期」，他也坦言中華電過去很保守，對於同業長期低價競爭，都是能忍則忍，但「忍也要有限度」，就因忍無可忍，這次才會反擊。

舊戶不補償 優惠不延期

至於老客戶要求賠償，鄭優以百貨公司週年慶買衣服為例，經過一周後打8折，也不可能要求退錢，特別日子提供優惠，這在企業經營很常見。重申這是短期促銷，用戶比較後可決定是否解約後重辦，繳付解約金即可。

鄭優表示，他不希望出現價格上以戰止戰的競爭，影響下階段5G的建置；而這次也只是因母親節特惠，才偶爾來一次小確幸，也算是中華電與客戶互動的一種方式。

(中國時報)