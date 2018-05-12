選定新加坡 習近平傳將出席 白宮：川金會參考馬習會

川金會地點選擇新加坡，白宮表示，參考兩岸領導人首次會面的「馬習會」。右圖為前總統馬英九與陸領導人習近平2015年的會面（中新社）。左圖為呼聲最高的香格里拉飯店。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／華盛頓10日電

白宮副發言人夏哈10日表示，美國總統川普與北韓領導人金正恩會面地點選擇在新加坡，這除安全及中立考量外，同時參酌了兩岸領導人首次會面的「馬習會」。

夏哈是在搭乘空軍一號前往印第安納州的途中，與隨行白宮記者進行簡報時，表達上述說法。

擇星 考慮金正恩安全

白宮隨行記者問道，「川金會」為何選在新加坡舉辦？夏哈表示，新加坡和美國、北韓都有外交關係，能夠確保川普總統和北韓領袖金正恩的安全，且維持中立立場。

文在寅 也可能與會

夏哈指出，新加坡從過去到現在都非常慷慨，並搬出歷史紀錄說，「事實上，幾年前中國大陸和台灣領導人間首次會晤（馬習會），就是在新加坡舉行。」外媒甚至研判，此次「川金會」舉辦地點，很可能就是2015年11月7日「馬習會」地點所在─香格里拉飯店。

至於「川金會」細節，包括峰會時間會是一天或兩天，川普是否會與金正恩進行一對一會談，或者只有大雙邊形式的晤談，夏哈表示，相關細節目前都還在計畫中。

為準備「川金會」，川普和習近平、文在寅熱線不斷。白宮已宣布文在寅將在本月22日訪問華府；川普則表示，他期待與習近平不久後再見面。

聚焦在北韓無核化

媒體今天詢問，大陸國家主席習近平、南韓總統文在寅是否會出現在6月12日於新加坡舉行的「川金會」，白宮國安會顧問寇斯表示，「有可能」。

川金會將是美國總統首次和北韓領導人「面對面」。寇斯10日在白宮新聞室表示，對於這次美朝峰會，川普總統的目標很明確，就是要北韓無核化，若此目標可在峰會前發生，就可提高新加坡川金會成功率，但寇斯稱，目前美國並未對「川金會」設定前提。

美國國務卿蓬佩奧日前赴平壤，除營救3名人質外，同行官員包括白宮國安會亞洲事務資深主任博明、國務院政策顧問胡克，以及國防部亞太助理部長薛瑞福，從隨行團隊成員觀察可窺知，針對「川金會」部署，美朝已進入細節協商。

(中國時報)

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