高雄氣爆案》和解無濟於事 12官商仍重判

2018年05月12日 04:10 中國時報 曹明正 、 柯宗緯 、 林宏聰 、 胡健森 ／綜合報導 ／綜合報導

高雄氣爆宣判結果一覽表

造成32死、321傷的高雄氣爆經3年多審理，高雄地院11日依最重法定刑5年的業務過失致死罪，以幾乎「判滿」重判高巿府祕書長趙建喬等3名公務員有期徒刑4年10月，榮化前董座李謀偉等6人4年，華運工程師陳佳亨等3人4年6月。全案還可上訴。

3年多審理 全案可上訴

高雄地院發言人行政庭長葉文博指出，高雄氣爆被告12人在審理期間全部否認犯行、互相推諉，犯後態度難認良好，尤其辯論終結前，高巿府或趙建喬等3人均未陳報已與相關被害人達成和解證據，因此判刑最重。

至於榮化部分，已依高巿府、華運三方間協議，以每人1200萬元、合計3億8400萬元，與32名死者家屬和解，並履行賠償義務完畢。另，華運也預計賠償5億餘元與271名傷者和解，因此榮化6人、華運3人分別被判4年及4年6月。

「懲罰絕對不是最好的一種」，氣爆自救會長陳冠榮表示，彌補損害方式非常多種，罹難者家屬已全數和解，重傷65人有63人願和解，其中1人後來罹肝癌去世尚未和解，榮化已給受災者回歸生活幫助，他認為應正面面對，對過去錯誤來懲罰並沒助益。

管線箱涵埋設 由來已久

時任高雄市環保局長、現任宜蘭代理縣長陳金德表示，釀成氣爆事件，問題根源可追溯至吳敦義擔任高雄市長時期的管線、箱涵埋設作業，以及之後的管線維護等問題。

但是最主要的肇事原因，在於榮化人員在發現輸送過程有異常時，竟在沒有找到問題及完成處理就繼續輸送作業，法院的判決恐失比例原則，對趙建喬判得過重。

高雄地檢署發言人葛光輝表示，1200餘天的審理期間，承辦檢察官張志杰、施昱廷等人確實蒞庭論告，提出相關證據，協助發現真實，雖然合議庭對被告12人重判4年至4年10月，仍會在收到判決書後，決定是否上訴。

法界看判刑 籲考量衝擊

法界人士認為，業務過失致死最重法定刑5年，一審判到4年以上已是重判，尤其判到4年10月幾乎「判滿」，對於已與死傷家屬和解，仍判到如此重，法官除了應該考量個人法益，也應審酌高雄氣爆對台灣社會所帶來的衝擊。

2014年7月31日晚間，華運透過4吋管加壓輸送丙烯至榮化大社廠，期間因破管導致大量丙烯外洩，兩公司員工發現異常卻便宜行事，導致接近凌晨發生台灣有史以來最慘工安事件，檢方事後也查出公務員監工、驗收箱涵不實有因果關係。

(中國時報)