官員未協調遷管 2公司疏於檢測

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中國時報
／高雄報導

高雄氣爆宣判結果，高雄地院合議庭認定除了當晚輸送丙烯的華運、榮化兩公司7員工有業務疏失，榮化高層未盡管線保養、檢測也難辭其咎，另外，26年前石化管線未遷走就蓋排水箱涵，承辦的3公務員脫不了責任。

氣爆當晚8時44分許，穿越二聖、凱旋路口底下排水箱涵的榮化4吋管發生破口，榮化大社廠值班組長蔡永堅4人，以及華運工程師陳佳亨3人發現丙烯運送流量異常歸零，檢查後採取錯誤保壓測試，誤以為管線沒洩漏。

從晚間9時40分至10時10分，僅採取30分鐘靜置管線，為了盡速供料，也沒巡管，即認為管線壓力維持在每平方公分13.5公斤，於10時15分起再次輸送丙烯，大量丙烯外洩並於11時56分爆炸，造成353人大規模死傷。

檢方事後查出榮化4吋管會破口，係因1992年間高巿府下水道工程處官員在進行前鎮崗山仔2-2號道路（新富路）排水幹線穿越鐵道工程時，未將已牴觸、分屬中油與中石化、福聚3公司的8、6、4吋管遷走，有監工、驗收不實。

工程承辦人邱炳文未按圖監工，也沒協調管線遷移，讓包商將3管線穿越箱涵排水斷面，副工程司楊宗仁當時任初驗，幫工程司趙建喬擔任驗收，違反作為義務、疏未發現，與4吋管後來日漸腐蝕，導致氣爆有因果關係。

出現4X7公分破口的4吋管，經科學鑑定，確認因長期暴露在富含水氣的箱涵中，嚴重腐蝕，管壁厚度剩原來的14.1％。榮化於2007年合併福聚公司，取得4吋管所有權後，對於管線有無受有效防蝕措施有保證人義務。

法官認定，李謀偉在案發時是榮化董事長兼總經理，與大社廠長王溪州都知道管線運送丙烯有高度危險，但為了替公司省下大量運輸成本，未督促下屬對管線保養、檢測及維護，最後釀成大氣爆，同樣該為業務過失致死擔責。

(中國時報)

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