三方協議被誤解 高市府不滿判決

2018年05月12日 04:10 中國時報 林宏聰 、 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄巿政府與榮化、華運達成協議，分別由榮化與華運出面與氣爆死傷者家屬和解，未料，因市府未向法院陳報和解證據，包括高雄市政府祕書長趙建喬在內的3名公務員判刑最重，對此，代理市長許立明說，法院若據此認定，是誤解了三方協議和解的意義；趙建喬表示會提上訴。

高雄氣爆一審結果11日上午宣判，市府下午即由許立明、被判4年10月的祕書長趙建喬出面開記者會，會場背後高掛「三方協議和解，法院判決誤解」看板，許立明更直接了當說，法院的認定與事實有很大差距。

他表示，市府在2015年與榮化、華運簽訂三方協議，初衷是讓所有災民早日脫離陰霾、恢復正常生活，由榮化與32名氣爆死者家屬和解，日前又由華運與63名重傷者和解，推動這些工作，竟被法院引為量刑依據之一。

許立明強調，所謂三方協議即是先擱置爭議，等未來法院判決釐清責任，市府、榮化及華運再互相找補，因此協議精神是三方負責，若法院是因榮化及華運有參與和解，市府和公務員沒有，而給予趙建喬等人較重量刑，是誤解事實而做出的判斷。

高雄地方法院說市府沒有提供和解證據，但許立明解釋，被告是趙建喬等人，市府在此案非當事人，沒有管道提供事證；趙建喬也說，審理時只問他查驗箱涵狀況，從未要求提供和解證據。

此外，許立明表示，氣爆箱涵約在26年前施作，中油申請管線時是以油管的名義，但最後「狸貓換太子」，改輸送危險性較高的石化原料丙烯，「如果按照當初所申請內容，單純輸送油，我相信氣爆就不會發生！」

他更指，1995年板橋氣爆事件後，行政院就要求中油徹查油管穿越箱涵狀況，若當時中油有徹底執行，高雄氣爆不會發生；至於當天管線壓力劇變，榮化竟要求加壓輸送，也是氣爆原因，市府期待法院針對複雜的事證及因果關係，作完整且公允的判決。

當時擔任箱涵主驗人員的趙建喬解釋，箱涵施作是26年前案子，當時採抽驗方式，且有7人團隊共同驗收，包括監驗人員從旁監督，危險的箱涵也不可能每一段都派人下去巡察，法院要追究他的責任，「確實很不公平」。

(中國時報)