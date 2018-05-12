起訴草率 專家作證被駁 榮化遺憾

2018年05月12日 04:10 中國時報 洪凱音 、 柯宗緯 、 曹明正 ／台北報導 ／台北報導

高雄氣爆案判決結果出爐，李長榮化工公司前董事長李謀偉等6人遭判4年徒刑，由於李謀偉昨不在國內，特別委託委任律師陳玲玉及發聲明稿表達，對於判決結果感到非常遺憾，因為法院給了判決，卻沒給社會一個真相，將會依法提起上訴；唯一在場聆聽判決的榮化值班組長蔡永堅忍不住淚崩，怒控「判決不公」。

李謀偉在聲明稿指出，檢察官在這個案子中，以違背科學事證理由草率起訴，不僅有違人民對司法檢察權的信任，更無法預防類似事件再度發生。為了找出高雄氣爆真相，李謀偉強調，將委請律師依法「上訴」，捍衛個人與同仁的名譽；高雄氣爆案昨一審宣判，除了李謀偉被判刑4年外，榮化公司大社廠廠長王溪州等5名幹部員也各判4年。

李謀偉進一步指出，先進國家針對如此重大事件，會在司法判決前成立事故調查委員會，蒐集各種科學證據與尋找真相，不只做為司法判決依據，也可避免類似事故再度發生。

陳玲玉指出，高雄氣爆是企業、災民、政府三方史無前例大和解，榮化已墊付32位罹難者賠償金，65位重傷者也有63位達成和解，但遺憾的是，法院一審還是判這麼重；陳玲玉強調，丙烯無色無味，埋在土中不會爆炸，司法單位應請國內外專家，前來釐清箱涵在氣爆中的角色為何?

若未找出這次氣爆的真正問題、解決所有漏洞，李謀偉認為，大眾都可能是潛在受害者；陳玲玉則認為，榮化公司年營業額450億元，是相當具規模、層層負責的企業，李謀偉身為董事長，負責營運、策略，不會管維修地下管線如此細則事務，而中油董事長因業務內容為管理、督導，獲不起訴的理由，但李謀偉卻被起訴、判有罪？李謀偉只能選擇繼續上訴，以司法捍衛清白了。

蔡永堅得知判決結果，蹣跚步出法庭，面對媒體詢問忍不住替自己抱屈，強調沒有犯錯，整起事件絕對不是民國103年7月31日當日工廠值班人員作為所引起。他更遺憾的是，審理期間為釐清案情，曾多次向法官要求由專家、證人出庭作證卻被駁回，許多事證無法一一呈現，對於判決結果只能以「不公」二字回應，他會以上訴來抗議司法不公。

(中國時報)