走過灼傷 陳楚睿迎第二人生

2018年05月12日 04:10 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

「夢中，我回到了坑洞裏，那燒紅木炭般的柏油路，好痛，一定要活下去嗎？」縱使高雄氣爆時隔一千多個日子，擔任消防替代役的陳楚睿偶爾想起往事，內心依舊沉重，但得知判決結果，他淡定地說，與其埋怨指責他人，不如選擇放下，振作展開第二段人生。他9月將在台北華山文創園區舉辦「目光攝影展」，分享歷經氣爆重傷後一路走來的心路。

氣爆時擔任高雄新莊消防分隊替代役男的陳楚睿，跟著隊部前往災區救援，未料受重傷，全身59％二至三度燒燙傷，不僅行為能力受損，還失去帥氣臉龐，男模夢碎，生活被復健、14次開刀歷程填滿，讓他一度感慨「好像都快忘了以前的自己，連臉書都不會標記我了」。

媽媽永遠在 陪伴他重生

萬分痛苦的復健之路，以及交往5年女友分手的打擊，但這股「負能量」反成為人生契機，單親媽媽一句「女朋友會離開，但是媽媽永遠會在！」這一刻，他終於明白自己不是孤軍奮戰，也逐漸敞開封閉的心靈。

對於氣爆一審判決結果，陳楚睿認為「沒什麼太大意義」。他透露，放下仇恨，選擇和解、釋懷的關鍵，是當初簽訂和解書時，媽媽當面質問榮化董座李謀偉「簽完後，會不會就置之不理了？」李掛保證「放心，我會把楚睿當自己人照顧！

一切若重來 還是要救災

「與其曠日費時纏訟，不如就和解吧！」他直說，榮化以實際行動釋出誠意，日前允諾出資150萬元送他到英國遊學，返國後將安排至榮化上班。「其實傷痛無法用金錢衡量。」但他不願滯留原地，寧可跨出那一步，面對往後的徬徨人生。

陳楚睿去年拿起相機記錄燒燙傷者的人生，在高雄辦攝影展，時任高雄市長陳菊也出席力挺；今年9月底在榮化支持下，將在台北舉辦攝影展，公開自己內心的黑暗面。「如果人生可以重來，仍會選擇當消防替代役救災。」他毫無遲疑地說，28歲的他今年考上中山大學社會科學院碩士班，要為第一線警消人員發聲，日前看見桃園敬鵬大火，令他不禁感慨憾事重演、嚴重打擊士氣，「政府應該多方面檢討，讓消防人員有更多生命安全保障！」

(中國時報)