走過灼傷 陳楚睿迎第二人生

陳楚睿因氣爆顏面、肢體傷殘，他不向命運低頭，重新振作。（陳楚睿提供）

友善列印
中國時報
／高雄報導

「夢中，我回到了坑洞裏，那燒紅木炭般的柏油路，好痛，一定要活下去嗎？」縱使高雄氣爆時隔一千多個日子，擔任消防替代役的陳楚睿偶爾想起往事，內心依舊沉重，但得知判決結果，他淡定地說，與其埋怨指責他人，不如選擇放下，振作展開第二段人生。他9月將在台北華山文創園區舉辦「目光攝影展」，分享歷經氣爆重傷後一路走來的心路。

氣爆時擔任高雄新莊消防分隊替代役男的陳楚睿，跟著隊部前往災區救援，未料受重傷，全身59％二至三度燒燙傷，不僅行為能力受損，還失去帥氣臉龐，男模夢碎，生活被復健、14次開刀歷程填滿，讓他一度感慨「好像都快忘了以前的自己，連臉書都不會標記我了」。

媽媽永遠在 陪伴他重生

萬分痛苦的復健之路，以及交往5年女友分手的打擊，但這股「負能量」反成為人生契機，單親媽媽一句「女朋友會離開，但是媽媽永遠會在！」這一刻，他終於明白自己不是孤軍奮戰，也逐漸敞開封閉的心靈。

對於氣爆一審判決結果，陳楚睿認為「沒什麼太大意義」。他透露，放下仇恨，選擇和解、釋懷的關鍵，是當初簽訂和解書時，媽媽當面質問榮化董座李謀偉「簽完後，會不會就置之不理了？」李掛保證「放心，我會把楚睿當自己人照顧！

一切若重來 還是要救災

「與其曠日費時纏訟，不如就和解吧！」他直說，榮化以實際行動釋出誠意，日前允諾出資150萬元送他到英國遊學，返國後將安排至榮化上班。「其實傷痛無法用金錢衡量。」但他不願滯留原地，寧可跨出那一步，面對往後的徬徨人生。

陳楚睿去年拿起相機記錄燒燙傷者的人生，在高雄辦攝影展，時任高雄市長陳菊也出席力挺；今年9月底在榮化支持下，將在台北舉辦攝影展，公開自己內心的黑暗面。「如果人生可以重來，仍會選擇當消防替代役救災。」他毫無遲疑地說，28歲的他今年考上中山大學社會科學院碩士班，要為第一線警消人員發聲，日前看見桃園敬鵬大火，令他不禁感慨憾事重演、嚴重打擊士氣，「政府應該多方面檢討，讓消防人員有更多生命安全保障！」

(中國時報)

起訴草率 專家作證被駁 榮化遺憾 千公里石化管線 高雄人難揮夢魘

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。