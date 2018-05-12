千公里石化管線 高雄人難揮夢魘

　高雄前鎮大氣爆，凱旋路到光華路之間的一心一路長達1公里的路段破碎塌陷（左）。（本報資料照片） 　一千多個日子過去，一心一路已重建（右）。（王錦河攝）

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中國時報

高雄氣爆掀起隱藏在高雄市區50多年的石化管線問題，這個政府過去不敢觸碰的「隱性炸彈」，如今被拿上檯面正視，高市府雖以管線透明化、成立救災群組等亡羊補牢，但近1000公里的石化管線仍是高雄人揮之不去的惡夢。

根據高巿府統計，全巿地下工業管線72條，分屬中油、榮化、台塑、國喬、和桐等14家業者，總長度達到941公里，全巿38個行政區有20個行政區底下都有工業管線通過，尤其通過人口密集的巿中心，讓人不寒而慄。

為加強對危險管線的控管，高巿府在氣爆過後下猛藥，2015年公告實施「高雄市既有工業管線管理自治條例」，要求業者把總公司南下設籍，除了榮化、台塑、國喬3家本來就設籍高雄，其餘11家在2016年9月底前均完成南遷。

然而，當年承辦氣爆的檢察官，在氣爆偵結後曾語帶感慨地提到，「不明氣體」外洩時，消防、環保等第一線公務員冒險救災，實難認有廢弛職務，但高巿府在管理上卻不等於完全沒疏失，最關鍵的莫過於管線圖資的管理。

若非當年管線圖資在榮化併購福聚時沒有更新，又在縣巿合併時漏了整合，也許氣爆的巨災可以避免，但氣爆過後，高巿府雖以自治條例、成立管線安全辦公室等，看似精進作為，卻只治標不治本，工業管線依然存在。

巿民要問的是，再怎麼嚴格的管理，氣爆陰影就像夢魘糾纏，近1000公里的石化管線，猶將百姓曝險於提心吊膽當中，即使有司法的重判做為事後究責，只能期待石化管線遠離市區的一天！

(中國時報)

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