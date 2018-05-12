氣爆商圈兩樣情

高雄氣爆過後，在三多路經營31年眼鏡行老店終於撐不下去，今年9月房租約滿將熄燈。（柯宗緯攝）

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中國時報
／高雄報導

高雄氣爆炸毀的三多路一帶商圈，雖然早已重建，但榮景不復再，店家紛紛求去，原本經營31年的張姓眼鏡行老闆「留守」硬撐，無奈看著景氣並未好轉，決定今年9月收攤；但仍有新店家投入氣爆商圈，盼重振當地經濟，新舊商家出現兩樣情。

三多一路「必成鐘錶眼鏡」62歲張姓老闆回憶，氣爆當晚住在店面樓上，一家三口逃離災區，暫住親戚家，事後回到眼鏡行收拾殘局，自掏腰包花20萬元整頓店面，氣爆隔2年整裝再出發，內心期待榮景重現。

他堅持守候「起家厝」繼續耕耘，卻眼見鄰居商家一家接著一家倒閉，或是經營不下去換人做，他的業績也下滑6成，苦守寒窯的他，不得不承認商圈一蹶不振，災後苦撐3年仍不見起色，忍痛決定今年9月租約到期就吹熄燈號，提早退休養老。

「何必問」綠豆沙直營店長黃煒婷反倒「心臟很大顆」，今年5月1日進駐氣爆商圈。她坦言，起初當然還是會心驚驚，擔心會不會再發生氣爆，但後來評估該地段是通往高雄市區與鳳山的主要幹道，又緊鄰三信家商、郵局、農會等機關學校，「人潮就是錢潮」，因此決心放手一搏，目前的業績還算理想。

家住三多路的43歲牟鎮宗，氣爆過後選擇辭去飯店工程職務，去年8月在住家店面開設蒙古烤肉店，他直言氣爆確實是商圈轉捩點，人潮節節衰退，雖然商家陸續撤出，但新進駐店家也同步成長。他樂觀地說：「方法是人在想的，總會有熬出頭的一天。」

另一頭，昔日氣爆災區的凱旋路，原為熱鬧的「租車一條街」，如今道路雖填平，但客人早已流失，不少租車行搬家求去。

「國美租車行」老闆林美玉在地經營34年，透露業績至少掉2、3成，但因房子是自己的、沒有房租壓力，她不會棄守山河。

(中國時報)

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