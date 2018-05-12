2018年05月12日 04:10 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄氣爆自救會長陳冠榮是促成高市府、榮化、華運與罹難者家屬、重傷者和解關鍵，如今面對一審宣判，他直說彌補損害方式非常多種，「懲罰絕對不是最好的一種」，希望損害告一段落，不要造成更多人必須跟家人分離。

陳冠榮原為萬芳醫院醫師，因里長父親陳進發罹難，他辭職回高雄成立氣爆自救會，起初面對自救會內部對他不信任深感挫折，但他秉持著初心，斡旋近4年，終於達成近乎百分百和解。

他昨到高雄地院聆聽判決後指出，每個人都是受害者，沒人希望事情變成這樣，就像父親是當地里長，但也不知下面有哪些狀況，每個人或多或少都需帶點責任，說自己無辜、完全正義，而去指責他人不適合。

他強調，罹難者家屬已全數和解，重傷者65人有63人願和解，榮化也給予災民回歸生活幫助，他個人認為可用正面方式去面對，若以判刑來懲罰過錯沒助益，不如試著轉化對台灣、高雄更有幫助及建設性，例如說榮化繳更多稅。

受災者大多與陳冠榮抱持相同理念，自救會副會長、拉麵店老闆王忠城在氣爆中痛失妻兒，他曾背著亡妻包袋環島，彌補未能一同出遊的遺憾。如今他選擇放下仇恨，「一審判決我沒有感覺」，我想重新開始自己的生活。

受重傷的消防局副中隊長余泰運、右腿遭截肢的機車店老闆徐晏祥也低調拒訪，僅透過陽光基金會轉述，既然已經達成和解了，沒有多談的必要。

(中國時報)