無色覺醒是台灣民主轉捩點 錕P、王丰喊話 沉默大眾站出來

台大教授李錫錕（左二）在政論節目《大政治大爆卦》中強調，無色覺醒是台灣民主政治的轉捩點。（中天電視提供）

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中國時報
／台北報導

台北市長柯文哲向獨派道歉，挨批是政治水母。對此，台大教授李錫錕強調，《中國時報》說94％的人要無色覺醒，讓他非常欣慰，因為這將是台灣民主政治轉捩點；歷史作家王丰則從市政面提出反思指出，柯就任市長以來北市更加沒落，市容灰暗，從「醜小鴨」變「醜老鴨」，這確實已讓很多台北人非常不爽。

台灣人厭惡忽藍忽綠 王丰：政治人物信仰要一貫

少數掌握資源 多數被忽略

王丰昨在中天新聞政論節目《大政治大爆卦》中指出，台灣確實需要「無色覺醒」，因為有政黨黨籍的比例只有6％，其餘94％卻長期被忽略；問題是，真正有資格、資源賣台的人就是這6％，沉默的多數反而可能被賣掉。因此，面對這種局面，94％的人必須覺醒了。

王丰進一步說，從柯文哲推翻兩岸一家親的事件讓人想到，他在當市長後曾大刀破斧拆除忠孝橋引道、命令大巨蛋停工，展現政治素人魄力，結果後來卻慢慢無消無息，到底台北市民在這3年多得到了什麼？其實很多台北人是非常不爽的，因此，「柯文哲的危機不是政治誠信，而是做了3年的市長到底給了市民什麼？剝奪了市民什麼？」

推翻兩岸主張 柯政績剩啥

王丰強調，過去《亞洲週刊》說台北市是醜小鴨，但現在忠孝東路走幾遍之後，會發現這座城市不只沒落，市容也持續灰暗破舊，顯然已經成了「醜老鴨」。

《大政治大爆卦》主持人王又正贊同地說，柯文哲唯一做好的事情就是主張兩岸一家親，結果現在卻把它丟掉了，「柯文哲在台北市政上的興利除弊也沒做到，請問還剩下什麼？」

實踐大學副教授賴岳謙表示，柯文哲過去揭櫫的白色力量沒什麼不好，兩岸一家親的主張也廣獲兩岸多數人支持，但為求禮讓向獨派說「歹勢」，事後又澄清這不叫道歉，也強調「基調」不變，「你所謂的基調，是跟獨派道歉的基調不變，還是兩岸一家親的基調不變？」

應回歸政策面 讓首都再起

李錫錕指出，《中國時報》說94％的人要無色覺醒，讓他非常欣慰，因為這會是台灣民主政治的轉捩點，政治人物必須尊重這94％人的力量；因此，他才決定拋磚引玉參選台北市長，至少在政黨政治更趨成熟前，讓人民有跨黨派、跨世代候選人，擺脫政黨包袱，大破大立讓首都再起。

民進黨立委趙天麟也表示，很贊同王丰、李錫錕的說法，台北市長選舉確實有必要回歸政策面了，就像松山機場的遷建與否，應當來場大辯論，不能再乏善可陳只談政治。

(中國時報)

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