台灣人厭惡忽藍忽綠 王丰：政治人物信仰要一貫

2018年05月12日 04:10 中國時報 朱真楷 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲為「兩岸一家親」說法道歉。對此，歷史作家王丰直言，政治人物信仰要一貫，不要忽藍忽綠讓人看破你只是寄生組織；台大教授李錫錕更說，許多人曾相信柯文哲能超越黨派，如今他證明自己比黨派還糟糕，完全扭曲了白色力量，「這個人絕對是中華民國政治人物可恥的敗類」！

中天新聞政論節目《大政治大爆卦》昨針對柯文哲向獨派道歉的說法進行討論。國民黨立委王育敏質疑，過去確實有不少淺藍選民票投柯文哲，認為他超越黨派，結果今天卻是立場180度轉彎，後來又透過新聞稿解釋自己沒有道歉，變來變去，這不是投機政客，什麼才叫投機政客？

民進黨立委趙天麟說，柯文哲如果只是為了投機而投機，是不會得到大家尊重的。他強調，柯文哲在深綠電台道歉，為何大家都不領情？關鍵就在於柯文哲還沒把自己的立場說清楚。他強調，柯文哲透過柯媽媽跑出來解釋，其實是無濟於事，「難道是要媽媽來當你的發言人嗎？」

李錫錕說，台灣的政黨政治需要被檢討，而白色力量又被柯文哲扭曲掉了，當初許多人以為他能跨越黨派利益，結果他卻比黨派還糟糕，沒有政治人格與信仰，領導風格又很差，去年年初他就在課堂上以政治學學理檢驗，並公開表示「這個人絕對是中華民國政治人物可恥的敗類」。

王丰則說，大陸在觀察一個人，經常會以聽其言、觀其行的方式長期觀察，既然柯文哲當初說過兩岸一家親，自然就會認同這是他的心裏話，現在不曉得柯在閃躲什麼。他強調，男子漢大丈夫，講過就講過，現在國際氛圍都是要跟大陸維持友好關係，台灣有什麼條件鬧翻？

王丰強調，作為政治人物信仰要一致，這攸關人格與誠信，尤其多數台灣人就是厭惡政治人物忽藍忽綠，這樣做會讓人看笑話；如果柯文哲不能維持獨立性，就會被人看穿他不過是寄生組織，他呼籲柯文哲既然說過兩岸一家親，就要有擔當地勇敢繼續主張。

(中國時報)