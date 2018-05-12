柯緩頰 替國家做事哪有誰欠誰

台北市長柯文哲號稱超越黨派，但其立場左右搖擺令人詬病。圖為2014年選舉，柯文哲（中）與年輕朋友共同推倒象徵藍綠對立的高牆。 （本報資料照片）

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中國時報
／台北報導
台北市長柯文哲（左）的母親何瑞英（右）11日接受專訪，提到過世的公公，她數度感動落淚。（鄭任南、陳信翰攝）

台北市長柯文哲因對兩岸論述致歉、表態挺蔡英文總統連任等言論，遭質疑為選票向民進黨輸誠。對於柯媽媽何瑞英嗆民進黨，「如果你要提名，以後我們互不相欠。」柯文哲緩頰說，「替國家做事哪有誰欠誰」？

對於藍綠一片罵聲，柯文哲昨天強調，「你不爽，我只能說歹勢」，這句話很自然，但基調沒變；不過，當媒體追問還敢不敢講「兩岸一家親」，他卻又不願說出口。至於柯媽為兒子上火線回應，前晚節目中數度被來賓的提問激怒，柯表示，「父母疼子」，所以會回嘴，以後會叫她不要隨便出來。

不過，柯媽昨天中午仍照原計畫接受廣播專訪。對於主持人問，若民進黨自提參選人，柯文哲仍當選，將成為「全台灣最大尾」，同樣會造成蔡英文威脅。柯媽表示，柯文哲是有天良的人，哪可能做最大尾？但是如果沒選上，就再做打算（選總統）。

柯媽強調，若柯文哲年底連任，不會半途而廢跑去選總統，綠營要不要自提參選人，希望民進黨內人士別讓蔡總統為難，她說，「若不提名，（我們）一生都欠你，提名就不欠你，我們是有天良的人！」

針對兩岸一家親，柯媽透露，她對柯P該不該去上海、去了又要說什麼感到很緊張，一開始請蔡壁如私下問中央的人，結果都沒回應，所以她才跟柯說，「到那邊去要講和平的話，不要讓人家生氣」，最後才決定說兩岸一家親。柯媽說，因為這句話被罵1年了，「沒降溫的話，社會會亂掉」。

柯文哲未正面回應柯媽說法，僅說沒有誰欠誰，「替國家做事哪有誰欠誰？」至於選總統是選項，他也稱「把事情做好、連任選好才是最重要的，想東想西幹什麼？」他強調，自己沒有改變，是台灣社會藍綠對抗太嚴重、社會被綁架。

柯文哲說，他上節目是為了「說明」，依照他以前當醫生的個性，哪會去跟人家解釋，是副市長陳景峻一直說「去說明，誤會可以少一點」，那就去說明，所以不算道歉。柯說，一直想不通，「你不爽我，只能說歹勢」，這句話在閩南語講起來很自然，這是種情緒撫慰，怎麼想都覺得這樣講很正常。

(中國時報)

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