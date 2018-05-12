北市長人選 綠自提可能性大增

2018年05月12日 04:10 中國時報 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

民進黨2018年底台北市長選舉布局，選對會昨天最後一波黨內徵詢；選對會幹部透露，「幾乎一面倒」！市議員認為要禮讓台北市長柯文哲的，「不超過兩人」、「自提可能性大增」。

選對會台北市長人選策略布局徵詢已告一段落，預計下周三進入實質討論，採共識決方式提出建議方案；選對會成員表示，若最後確定自提人選，才會討論目前檯面上有意參選的人，若選對會成員對目前檯面上的人選，覺得不夠好，無法達成共識，則再「延長賽」討論。

由於前一天徵詢里長、執評委等，傾向禮讓跟自提人呈現五五波，但市議員幾乎一面倒，下周選對會依據何種方式評估？有選對會幹部表示，光是市議會黨團的意見就應占50％，因為台北市長目前非民進黨籍，市議員才是民進黨的基本盤，至於里長、外溢效應、其他縣市長的看法，則占50％。

昨天「自提派」，有些還是不放棄徵召閣揆賴清德。但不論傾向自提還是禮讓，多數議員皆表示，黨中央做什麼決定，一定會全力支持。

市議員王威中說，傾向自提雖然多，但也有不少黨籍里長說，「議員可以投你，但就算民進黨提人，我還是要投柯文哲」，他們希望這個聲音可以到黨中央參考。

至於目前檯面上的人選？王威中說，希望賴清德出征的還是有好幾人，並認為要用各種方式多徵詢各種人選，不侷限姚文智及呂秀蓮，希望黨中央直接徵召強棒，多放幾個人來民調。

市議員許淑華則說，現在情勢來看，合作方式時間點過了，基層反彈情緒，沒有因為柯文哲專訪而改變。市議員何志偉說，柯文哲就像目前時下最流行的「髒髒包」，民進黨政治人物只要吃完都要自己擦擦鼻子，自己靠自己。

(中國時報)