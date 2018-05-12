美眾院軍委會 通過2019國防授權法

2018年05月12日 04:10 中國時報 江靜玲 、 陳建瑜 ／華盛頓、台北連線報導 ／華盛頓、台北連線報導

美國聯邦眾議院軍事委員會10日通過2019財政年度《國防授權法》（NDAA）草案。草案提出美國應協助台灣提升防衛能力，評估台灣軍力，支持對台軍售，以期做為抗衡中國大陸的戰略之一。外交部部長吳釗燮表示，感謝美國國會議員對台灣在國防安全及合作上的支持，台灣也會努力提升自身國防實力。

吳釗燮昨天受訪時表示，我方注意到美國國會正在討論2019 NDAA，其中有很多對台灣非常友善的項目，台灣會努力提升自身的國防實力；此外，我國也會和美行政部門積極討論，促進雙方之間的安全合作，以共創亞太地區的和平與穩定。

眾院軍委會10日就該委員會主席索恩伯里7日提案的《2019國防授權法》草案進行表決，結果以60票贊成、1票反對過關。

草案指稱中國大陸通過長期戰略、軍事現代化、具影響性的運作和掠奪性經濟脅迫鄰國，重整印太地區成為成為中國大陸的優勢，制衡之道在於建立一個全方位的戰略來對抗中華人民共和國，保護美國國家安全。草案要求，美國總統應在2019年3月1日前將針對中國大陸的美國政府全面戰略，提交給適當的國會委員會。

在台灣方面，草案支持提高台灣防衛能力，擴大聯合訓練、軍售，與台灣安全機構合作，以及高層軍事交流。

草案指出，美國國防部長應與台灣有關部門諮商，全面評估台灣軍力，包括台灣後備軍人在內，就提升台灣自衛能力提建議，並要求在草案生效12個月內，國防部長應與國務卿諮商，向相關委員會提交報告。

依程序，草案接下來將交由眾院全會討論票決。美國聯邦眾院和參院均需先各自通過其法案版本後，經協商就一版本達成共識後，才送交白宮給總統簽署。參院目前尚未公布2019 NDAA法案細節。

2019NDAA涉台內容提及，包括支持依據《台灣旅行法》執行台美兩軍資深軍事人員交流及擴大聯合軍演及支持美對台軍售等。

2019 NDAA並提出禁止任何美國政府機構使用華為或中興通訊生產的「高風險」科技產品，指稱這兩家公司與中國大陸共產黨情報機構有關。

(中國時報)