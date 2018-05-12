新聞透視－資安抓漏 主管機關先換腦袋

2018年05月12日 04:10 中國時報 朱真楷

前陣子臉書爆發資安事件，再次敲響全球資安法規必須展開革命性翻新的響鐘。如今，立法院通過《資通安全管理法》只是起點，接下來，主管機關必須從過去被動補破網的角色，轉而主動釐清長期以來，資安維護人力不足、經費短缺、應變周期過長、缺乏量化指標等問題，再與公、私部門合力提出解決方案，才可能建構出強而有效的數位時代防火牆。

隨著網路科技全面進入你我生活，一部以風險管理為核心、防範並降低安全危害的資安專法，確屬刻不容緩。

雖然，行政院版的《資通安全管理法》草案，曾在第18條草案條文賦予政府進入非公務機關檢查的權力，引發警總復辟質疑；所幸最後在民進黨立委都有疑慮的情況下，主動刪除爭議條文，才讓這部新法免於政治意圖凌駕專業的危害。

《資安法》上路後，行政院除須盡快釐清法條中有關「民間關鍵基礎建設」的定義，讓私部門及早為新法做準備外；更重要的是，各主管機關必須先更新腦袋，唯有做足準備，並掌握問題後，再來要求公務機關、公營事業、8大領域基礎建設設施提供者提出「資安維護計畫」。

否則，如果連政府自己都搞不清到底破網在哪裡，不僅可能讓「提交資安計畫」淪為應付交差的假作業，當主管機關拿到資料後，恐怕也沒能力逐一抓出其中的疏漏，遑論提出建議。

《資安法》終究只是個架構，能否兌現其立法初衷，關鍵在於新法上路後，必須由主管機關與公、私部門持續進行滾動式檢討，才可能徹底解決資安維護人力不足、資安應變周期過長等長期性問題，並即時且有效地抓出資安危機。若做不到這一點，《資安法》就可能淪為形式立法。

(中國時報)