吐瓦魯總理訪台 挺我參與WHA

2018年05月12日 04:10 中國時報 陳建瑜 ／台北報導 ／台北報導

外交部昨表示，吐瓦魯國總理索本嘉（The Rt. Hon. Enele Sosene Sopoaga）伉儷偕吐國衛生部長馬努業（Hon. Satini Manuella）等9人11日至17日來台訪問。在台期間，索本嘉將會晤蔡英文總統並接受國宴款待。衛生部長馬努業在今年「世界衛生大會」（WHA）召開前特地一同訪台，展現對我參與WHA及國際組織一向堅定的支持。

另外，外交部長吳釗燮另將在台北賓館舉行歡迎午宴。索本嘉總理一行另將赴台東體驗我原住民部落在地文化。

外交部說，我與吐國多年來在醫療衛生、能力建構、潔淨能源、農業合作等領域合作密切，成果豐碩，深獲吐國朝野及人民一致肯定與讚揚，兩國邦誼堅篤，蔡總統在去年「永續南島，攜手共好─太平洋友邦之旅」赴訪吐國期間，受到熱烈歡迎及高規格接待，即是最佳例證。

外交部強調，吐瓦魯為我忠實友邦，且索本嘉長期在國際場域積極助我國際參與，對國際事務的貢獻也廣受肯定，今年4月更榮膺英國樞密院（Privy Council）成員。隨行的衛生部長馬努業在今年「世界衛生大會」（WHA）召開前特地訪台，展現吐國對我參與WHA及有意義參與國際組織一向堅定的支持。

此外，我中美洲友邦尼加拉瓜駐台大使達比亞昨天也表示，尼國部長每年在大會都會提及台灣。台灣代表團赴日內瓦場外的活動，尼國官員也都會在場聲援。

(中國時報)