慘烈割喉戰！遠傳、台灣大拚加碼

2018年05月12日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

「499大戰」愈演愈烈，不讓中華電信挖角自家客戶，台灣大哥大、遠傳出手反制，不只將合約從原本的24個月，比照中華電信增至30個月，更端出家用光纖上網500M免費試用，展現毫不畏戰的氣勢，迎戰強敵進逼。

電信三雄「499吃到飽」都是上網與網內免費吃到飽，唯一的差距是中華電要綁30個月，台灣大、遠傳則綁24個月，不過有用戶反應，這麼好的資費綁久一點好，就怕這理由把用戶往中華電推，決定也打「延長賽」。

台灣大率先出手，將合約期限由原本的24個月延長至30個月，最誇張的是加碼送家用寬頻吃到飽，以旗下凱擘和台灣大寬頻500M光纖高速上網既有收費，等於再補貼800元。

台灣大表示，當然是希望能夠同時推行動及家用寬頻吃到飽，如果用了1個月覺得好用，每月月租費不用千元，只要月付799元，就算要比較便宜，也有每月299元可選，讓全家不但可以寬頻上網吃到飽，同時還能飆速。

遠傳方面不打寬頻戰，回頭鞏固老客戶，只要年資超過5年，就提供健檢老客戶原價4折的優惠價，也與全國電子合作，對年資逾5年用戶，提供變頻洗衣機、國際蒸氣烘烤爐等最低7折。

至於亞太電信，主打「499雙飽」提供網路及通話全吃到飽，除了12期、24期可選，如不綁約，可直接到網路門市申辦，另加碼同戶籍「壹起省」，等同月租費399元，爭取他家用戶靠攏。

(中國時報)