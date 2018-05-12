慘烈割喉戰！遠傳、台灣大拚加碼

友善列印
中國時報
／台北報導

「499大戰」愈演愈烈，不讓中華電信挖角自家客戶，台灣大哥大、遠傳出手反制，不只將合約從原本的24個月，比照中華電信增至30個月，更端出家用光纖上網500M免費試用，展現毫不畏戰的氣勢，迎戰強敵進逼。

電信三雄「499吃到飽」都是上網與網內免費吃到飽，唯一的差距是中華電要綁30個月，台灣大、遠傳則綁24個月，不過有用戶反應，這麼好的資費綁久一點好，就怕這理由把用戶往中華電推，決定也打「延長賽」。

台灣大率先出手，將合約期限由原本的24個月延長至30個月，最誇張的是加碼送家用寬頻吃到飽，以旗下凱擘和台灣大寬頻500M光纖高速上網既有收費，等於再補貼800元。

台灣大表示，當然是希望能夠同時推行動及家用寬頻吃到飽，如果用了1個月覺得好用，每月月租費不用千元，只要月付799元，就算要比較便宜，也有每月299元可選，讓全家不但可以寬頻上網吃到飽，同時還能飆速。

遠傳方面不打寬頻戰，回頭鞏固老客戶，只要年資超過5年，就提供健檢老客戶原價4折的優惠價，也與全國電子合作，對年資逾5年用戶，提供變頻洗衣機、國際蒸氣烘烤爐等最低7折。

至於亞太電信，主打「499雙飽」提供網路及通話全吃到飽，除了12期、24期可選，如不綁約，可直接到網路門市申辦，另加碼同戶籍「壹起省」，等同月租費399元，爭取他家用戶靠攏。

(中國時報)

499之亂 透早4點卡位等抽牌 新聞分析－e化不給力 小確幸大鬧…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。