95油價 下周恐飆到30.2元

2018年05月12日 04:10 中國時報 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

為減輕民眾用油負擔及減緩物價上漲壓力，經濟部11日公布油價平穩機制，可是油價大幅調漲的風聲，使得很多車主提早到各大加油站加油。（季志翔攝）

經濟部3階段油價平穩機制

美伊關係緊張影響國際油價持續上漲，國內95無鉛汽油價格逼近每公升30元關卡，經濟部與中油昨（11）日晚間宣布緩漲機制啟動，於下周的新油價起適用。經濟部長沈榮津表示，推估下週油價將觸及30元緩漲線，達第一級距，中油將吸收25%漲幅，95汽油預計每公升30.2元。

由於美國退出伊朗核協議重起全面制裁，及中東地區地緣政治干擾，使國際油價飆漲，依中油油價公式推估，95汽油單價下周就要破30元。沈榮津指出，因社會大眾對30元關卡「有期待」，與中油等單位研議後，將從下周起實施油價平穩機制。

油價下跌 回補中油

依經濟部方案，95汽油每公升超過30元就啟動機制，緩漲區間分為三級：30至32.4元間，中油吸收25%；32.5至34.9元間，中油和民眾各負擔50%；漲到35元以上，中油與政府共同吸收75%。

當油價下跌時，也有同樣級距的回收機制，在30至32.4元間，將少跌25%；32.5至34.9元間，中油回收跌幅的50%；在35元以上價位下跌，中油與政府將共同回收跌幅的75%，讓中油有機會補回虧損。

第三級距的中油與政府共同吸收部分，沈榮津說，目前還沒有討論如何分擔，僅表示「到35元還有一段時間，會再來協調」。

沈榮津指出，以公式推估下週95汽油每公升應漲0.7元，為30.3元，用緩漲機制計算後，30元以上的漲幅0.3元由中油吸收25%，為0.075元，四捨五入為0.1元，因此價格調整為每公升30.2元。

自小客車 月省247元

沈說，當95油價達每公升32.5元時，以自小客車月均耗油量206公升來算，緩漲機制每月可幫車主省下247元，減緩民眾負擔、降低對物價的衝擊。

沈認為，現階段油價屬於「短期波動」，對中油影響有限，因此緩漲機制實施並未設下期限，也未規畫緩跌機制，如果國際油價繼續上漲，「還沒有考慮凍漲」。

中油下周短收2500萬

中油總經理李順欽表示，油價平穩機制會對中油財政帶來一定程度的影響，中油每年在汽柴油市場販售量約1300萬公秉，每吸收0.1元漲幅，等同整年要吸收13億元，如吸收1元漲幅，全年就是130億元。以下周中油估計吸收0.1元計算，一周影響約2500萬元。

(中國時報)