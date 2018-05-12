劫財滅門殺3人 警帶回外孫

南化驚傳3死滅門慘案，警方漏夜偵辦。（曹婷婷翻攝）

友善列印
中國時報
／台南報導

台南市南化區北寮里11日驚傳3死命案！83歲獨居婦人李胡木哖，與緊鄰而居的78歲小叔李清祥、77歲李蘇靜夫婦，傍晚被發現倒臥血泊，李清祥死在房門口，另2人陳屍廚房，皆遭鐵鎚類鈍器重擊頭部致死，屋內明顯遭翻箱倒櫃，研判歹徒劫財殺人，警方漏夜偵辦，帶回李婦郭姓外孫，郭迄截稿為止否認涉案。

玉井分局指出，昨下午4點多，獨居的李胡木哖友人上門送青草茶，叫門多時一直無人應門，請李婦鄰居幫忙找人，才在廚房發現她躺在地上已死亡。

驚恐的鄰居連忙衝到隔壁，要連絡跟李婦緊鄰而居的李姓小叔夫婦，不料一進屋，竟又撞見小叔陳屍房門口、小叔妻子陳屍廚房，鄰居一口氣撞見3人身亡，驚魂未甫，嚇得趕緊報警。

警方發現死者3人共同點為頭部疑遭鐵槌等鈍器重擊致死，且家中都一片凌亂，警方根據現場研判，不排除劫財殺人，懷疑凶嫌可能不只1人。

警方透露，已掌握一、兩位可疑對象，由於死者住在偏僻鄉間的北寮部落，要進到家中還須走段蜿蜒小路，歹徒是熟門熟路抑或誤打誤撞？還有鄰居表示，日前郭男曾向外婆借錢，但好像不歡而散，警方深夜帶回郭男，正深入調查是否與凶案有關。

李姓夫婦的小孩住在永康，接獲噩耗連夜趕回南化，面對父母遭此厄運，難以置信不停說：「怎麼會發生這種事？」1名鄰居說，死者3人都種芭樂，待人和善，從未與人結怨，「這種可怕的事怎麼可能發生在他們身上？」

警方為釐清案情，晚間漏夜搜山，並逐步擴大搜索範圍，希望能夠找到凶器或可疑人車，由於山區鄉間小路未廣設路口監視器，警方也對附近家戶展開地毯式訪查，盼能有助案情偵辦。

(中國時報)

95油價 下周恐飆到30.2元 《危老條例》三讀 放寬融資上限

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。